В Гомеле мужчина умер после задержания во время протестов

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В Белоруссии в одной из больниц Гомеля умер мужчина, ранее задержанный силовиками. Об этом сообщают белорусский портал Оnliner и «Радио Свобода».

«Радио Свобода» передает, что 25-летний мужчина был местным жителем и не участвовал в протестах. Со ссылкой на его мать издание пишет, что его задержали в центре города, когда он ехал на встречу с девушкой. «Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», — уточнила женщина.

Мать задержанного сообщила, что у него были проблемы с сердцем, а когда молодой человек находился в автозаке, ему стало плохо. Женщина рассказала, что сначала ее сына отвезли в психиатрическую больницу, оттуда перевели в ближайшее медучреждение общего профиля, но слишком поздно. Она заявила, что не видела тела сына в морге и подозревает, что силовики попытаются скрыть следы побоев.