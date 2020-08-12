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В Гомеле мужчина умер после задержания во время протестов

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

В Белоруссии в одной из больниц Гомеля умер мужчина, ранее задержанный силовиками. Об этом сообщают белорусский портал Оnliner и «Радио Свобода».

«Радио Свобода» передает, что 25-летний мужчина был местным жителем и не участвовал в протестах. Со ссылкой на его мать издание пишет, что его задержали в центре города, когда он ехал на встречу с девушкой. «Я искала его все эти дни. Информации о нем мне не давали. Сегодня мне наконец сказали, что Саша в морге», — уточнила женщина.

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Фото: Василий Федосенко / Reuters

Мать задержанного сообщила, что у него были проблемы с сердцем, а когда молодой человек находился в автозаке, ему стало плохо. Женщина рассказала, что сначала ее сына отвезли в психиатрическую больницу, оттуда перевели в ближайшее медучреждение общего профиля, но слишком поздно. Она заявила, что не видела тела сына в морге и подозревает, что силовики попытаются скрыть следы побоев.

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Издание Оnliner пишет, что мужчину 1995 года рождения задержали во время акции протеста в Гомеле 10 августа. Суд отправил его под административный арест. После суда задержанному стало плохо, его госпитализировали, однако не смогли спасти, и в ночь на 12 августа он скончался. По сообщению издания, смерть мужчины не связана непосредственно с обстоятельствами его задержания.

Ранее МВД Белоруссии сообщило о первом погибшем в ходе протестов. По утверждению ведомства, тот пытался бросить в спецназовцев неустановленное взрывное устройство, которое сработало у него в руках.

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По последним данным, во время беспорядков в Белоруссии задержали больше 6 тыс. человек. В МВД заявили, что пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц.

Среди пострадавших и задержанных были сотрудники российских СМИ. Журналист Meduza, бывший корреспондент РБК Максим Солопов рассказал, что при задержании его жестко избили и он получил легкую черепно-мозговую травму. Корреспондента Znak.com Никиту Телиженко били в изоляторе временного содержания (ИВС) по почкам, ногам и шее.

Теги: Белоруссия, задержания, протесты, погибшие
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