Путин поручил Мутко «дожать ситуацию» с выплатами пострадавшим от паводка

Президент отметил, что компенсацию должен получить каждый пострадавший от наводнения в Иркутской области, который нуждается в помощи

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко довести до 100% выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом он заявил на совещании по вопросам жилищного обеспечения пострадавших граждан, которое проходит в Тулуне.

«Виталий Леонтьевич [Мутко], я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести ее до конца», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

«Здесь нужно каждому заплатить, кто нуждается, — добавил президент. — Не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно».

Как отметил Путин, компенсации получили еще не все. Он потребовал от региональных властей оперативно начать работу со списками нуждающихся в выплатах. «Я прошу максимально внимательно вести эту работу, чутко по отношению к гражданам вникать в их ситуацию, персонально разбираться с каждым обращением, искать возможность не отказать, а возможность помочь», — заявил президент.