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Путин поручил Мутко «дожать ситуацию» с выплатами пострадавшим от паводка
Президент отметил, что компенсацию должен получить каждый пострадавший от наводнения в Иркутской области, который нуждается в помощи

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Виталию Мутко довести до 100% выплаты пострадавшим от наводнения в Иркутской области. Об этом он заявил на совещании по вопросам жилищного обеспечения пострадавших граждан, которое проходит в Тулуне.

«Виталий Леонтьевич [Мутко], я вас знаю с лучшей стороны, знаю, что вы можете дожимать ситуацию, доводить до конца. Здесь нужно довести ее до конца», — заявил Путин (цитата по ТАСС).

«Здесь нужно каждому заплатить, кто нуждается, — добавил президент. — Не в основном, а каждому. Это чрезвычайно важно».

Как отметил Путин, компенсации получили еще не все. Он потребовал от региональных властей оперативно начать работу со списками нуждающихся в выплатах. «Я прошу максимально внимательно вести эту работу, чутко по отношению к гражданам вникать в их ситуацию, персонально разбираться с каждым обращением, искать возможность не отказать, а возможность помочь», — заявил президент.

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Он также упомянул ситуацию в населенном пункте Арша, где, по словам Путина, до недавнего времени не было ни одного представителя власти, который бы занимался вопросами выплат. Он поручил Мутко лично съездить туда и посмотреть, что там сделано и чего не сделано.

Президент приехал в город Тулун утром 2 сентября, чтобы ознакомиться с тем, как идут восстановительные работы. Он встретился с местными жителями и заявил, что режим ЧС в регионе сохранится до тех пор, пока все пострадавшие от паводка не будут обеспечены жильем, сообщает пресс-служба Кремля. Путин также посетил восстановленную общеобразовательную школу № 6 и пообещал, что она «будет намного лучше, чем была».

В августе иркутский губернатор Сергей Левченко заявил, что общее число пострадавших от паводка в регионе составило 45 тыс. человек. На сегодняшнем совещании Путин отметил, что в списки пострадавших, составленных к 10 августа, были включены почти 46 тыс. человек, но многие не смогли своевременно подать заявления по уважительным причинам. «Сейчас составляются дополнительные списки, в которых уже около 1 тыс. человек», — уточнил глава государства.

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Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В результате наводнения погибли 25 человек. Сумма ущерба, по предварительной оценке местных властей, составила 29 млрд руб. Наиболее пострадавшим от стихии стал Тулун, где восстановлению не подлежит около 450 домов.

Путин не раз критиковал иркутские власти за неэффективную ликвидацию последствий паводка. Это касалось в том числе проблем с выплатой компенсаций и распределением гуманитарной помощи. Работой местных властей не был доволен и Мутко, который указывал, что главы муниципальных образований области тормозят решения о выдаче сертификатов на новое жилье.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Владимир Путин, Виталий Мутко, Иркутская область
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