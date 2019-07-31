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Политика ,  
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Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения
Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал «трудностями перевода» историю про разбрасываемую в воду гуманитарную помощь. Но признал, что промокла присланная одежда, которую «несвоевременно убрали с улиц»
Сергей Левченко (Фото: Антон Гердо / ТАСС)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.

Во время визита в Иркутскую область 19 июля Путин критиковал губернатора Левченко за неудовлетворительную работу по устранению последствий паводка. Пострадавшие жители региона рассказали главе государства о проблемах с получением компенсаций, восстановлением документов, распределением гуманитарной помощи. Путин поручил региональным и федеральным чиновникам решить указанные вопросы и потребовал оперативно строить жилье для граждан, оказавшихся после наводнения без крыши над головой.

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Новая волна паводка в Иркутской области. Фоторепортаж

Прокуратура Иркутской области находила нарушения в порядке выплат пострадавшим из-за наводнения в результате паводка в регионе. Про необходимость ускорить выплаты пострадавшим говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава региона утверждает, что власти области после наводнения быстро восстановили движение по федеральной трассе Москва — Владивосток, в «кратчайшие сроки» обеспечили запуск водоснабжения, водозабора и канализационных сооружений и восстановили линии электропередач.

В «критический период» власти области обеспечили людей питьевой водой, горячим водоснабжением, продуктами, сдержали рост цен и вывезли 400 тыс. куб. м остатков построек, перечислил Левченко.

Хорошую работу по многим направлениям восстановления жизнедеятельности в регионе подтвердила правительственная комиссия, заявил РБК Левченко. Он добавил, что работающие в зоне ЧС люди «не спят ночами», но с учетом объема работ ускорить ликвидацию последствий паводков и восстановление инфраструктуры тяжело.

Комментируя слова президента о том, что гуманитарная помощь разбрасывалась в воду, Левченко заявил, что проведенное расследование показало отсутствие подобных случаев. В то же время глава региона признал, что часть не разобранной жителями гуманитарной помощи, например одежды, оставленной в палатках на улицах, попала под обильные дожди.

«Тут «трудности перевода» — у нас больше 100 т одежды и обуви. Откровенно говоря, собрали гораздо больше, чем требуется для такого количества пострадавших. Люди приходили выбирать вещи для себя, но оставался огромный объем гуманитарной помощи, в первую очередь неразобранной одежды и обуви. Гуманитарная помощь была и в палатках на улицах, и в пунктах временного размещения. Тут дождь льет почти каждый день, уровень воды держится довольно высокий. Вот дождь и замочил большое количество одежды, часть которой, может быть, несвоевременно убирали с улиц», — заявил Левченко.

Политика
Левченко — РБК: «Людям негде жить, им нельзя сказать, чтобы подождали»

В ответ на замечание Владимира Путина о том, что губернатор не сразу возглавил региональную комиссию по ликвидации последствий паводка, Левченко пояснил, что не смог это сделать из-за федерального закона. Закон говорит о том, что комиссию по ЧС должен возглавлять председатель правительства, в то время как в области есть деление на премьера и губернатора. Подписанные президентом правки к закону, позволяющие сделать главой комиссии по ЧС губернатора, вступят в силу только со следующего года. Но с учетом слов президента Левченко решил сразу взять на себя обязанности главы регкомиссии по ЧС в дополнение к обязанностям руководителя оперативного штаба.

Фотогалерея 
Наводнение в Иркутской области. Фоторепортаж

В конце июня в Иркутской области произошло наводнение, при котором более всего пострадали Нижнеудинск и Тулун. Жертвами стихии стали 25 человек. Было подтоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тыс. жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тыс. жителей. В Тулуне сохраняется угроза повторного наводнения, из-за чего в городе объявлена эвакуация населения.

Автор: Владимир Дергачев
Теги: Иркутск, Сергей Левченко, паводки, Владимир Путин, МЧС, Иркутская область ..., наводнение
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