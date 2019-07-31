Иркутский губернатор ответил на критику Путина после наводнения

Глава Иркутской области Сергей Левченко назвал «трудностями перевода» историю про разбрасываемую в воду гуманитарную помощь. Но признал, что промокла присланная одежда, которую «несвоевременно убрали с улиц»

Сергей Левченко (Фото: Антон Гердо / ТАСС)

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко в интервью РБК ответил на критику Владимира Путина, который критиковал региональные власти за недоработки в борьбе с ликвидацией последствий наводнения.

Во время визита в Иркутскую область 19 июля Путин критиковал губернатора Левченко за неудовлетворительную работу по устранению последствий паводка. Пострадавшие жители региона рассказали главе государства о проблемах с получением компенсаций, восстановлением документов, распределением гуманитарной помощи. Путин поручил региональным и федеральным чиновникам решить указанные вопросы и потребовал оперативно строить жилье для граждан, оказавшихся после наводнения без крыши над головой.

Прокуратура Иркутской области находила нарушения в порядке выплат пострадавшим из-за наводнения в результате паводка в регионе. Про необходимость ускорить выплаты пострадавшим говорил и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Глава региона утверждает, что власти области после наводнения быстро восстановили движение по федеральной трассе Москва — Владивосток, в «кратчайшие сроки» обеспечили запуск водоснабжения, водозабора и канализационных сооружений и восстановили линии электропередач.