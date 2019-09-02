Путин поздравил учеников восстановленной после наводнения школы в Тулуне

Президент России Владимир Путин посетил общеобразовательную школу №6 в городе Тулуне (Иркутская область), восстановленную после разрушительного летнего паводка, сообщается на официальном портале региона.

Глава государства пообщался с учениками школы, побывал на уроках музыки и математики и осмотрел несколько отремонтированных классов и новое спортивное поле.

«Я вас поздравляю с началом учебного года», — сказал Путин, пообещав ученикам из школы №20 (они временно занимаются в школе №6, так как здание их школы сильнее пострадало от стихии), что в будущем году у них будет новая современная школа.

«Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будет намного лучше, чем была», — заверил президент (цитата по «РИА Новости»). Глава государства также отметил, что во время наводнения дети «вели себя мужественно, по-взрослому».