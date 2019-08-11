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В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек

Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.

Он отметил, что количество судебных решений по поводу денежных компенсаций стало рекордным. По данным Левченко, из 45 тыс. пострадавших 23 тыс. уже получили 50 или 100 тыс. руб. в зависимости от степени утраты имущества. В судах находятся еще около 200 дел, добавил губернатор.

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Кроме того, Левченко сообщил, что в наиболее пострадавшем от паводка городе — Тулуне — не подлежат восстановлению примерно 450 домов.

Паводок в Иркутской области начался в конце июня из-за сильных дождей. В результате наводнения погибли 25 человек, число пострадавших ранее оценивалось в 38 тыс. человек. Сумма ущерба составила около 30 млрд руб. Президент Владимир Путин неоднократно критиковал местные власти за неэффективную ликвидацию последствий наводнений и, в частности, указывал на проблемы с выплатой компенсаций.

Теги: Иркутская область, пострадавшие, паводок
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