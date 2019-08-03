Мутко раскритиковал иркутские власти за работу по ликвидации паводка

Вице-премьер России Виталий Мутко, курирующий работу по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области, раскритиковал работу местных властей. Об этом сообщает ТАСС.

Так, по его словам, новое жилье не получил пока ни один житель затопленного Нижнеудинска, несмотря на оперативное перечисление необходимых средств из бюджета. «Огромное количество людей в подвешенном состоянии», — сказал Мутко.

Вице-премьер отметил, что главы муниципальных образований области тормозят решения по выдаче жителям сертификатов на новое жилье. «Соберите волю в кулак, мужества наберитесь. Комиссией примите решение — да, этот дом непригодный. Губернатор здесь без вас не разберется», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин на фоне иркутского паводка потребовал от глав регионов не уклоняться от персональной ответственности при борьбе с последствиями стихийных бедствий. «Выплаты должны быть все осуществлены; восстановление инфраструктуры, жилья», — сказал он.