Путин указал иркутскому губернатору на неправильные решения после паводка

Путин указал иркутскому губернатору на неправильные решения после паводка

Президент России Владимир Путин заявил, что первые лица регионов не должны оставаться в стороне от борьбы с чрезвычайными происшествиями. Критику лидера вызвало решение не возглавлять комиссию по ликвидации последствий паводка

Фото: МЧС РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин потребовал от глав регионов не уклоняться от персональной ответственности при борьбе с последствиями стихийных бедствий и других ЧП.

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — заявил Путин в среду на совещании с членами правительства. Совещание транслировали в эфире телеканала «Россия-24».

Путин во время совещания поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. Мутко сообщил, что во главе комиссии пока председатель областного правительства. «Это неправильно, это даже странновато», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Путин также призвал уделять «первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей». «Выплаты должны быть все осуществлены; восстановление инфраструктуры, жилья», — сказал президент.