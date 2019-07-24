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United Technologies $165 (+22,18%) прогноз CFRA к 23.04.20
Coca-Cola $56 (+3,9%) прогноз Wells Fargo Securities к 23.07.20
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Путин указал иркутскому губернатору на неправильные решения после паводка
Президент России Владимир Путин заявил, что первые лица регионов не должны оставаться в стороне от борьбы с чрезвычайными происшествиями. Критику лидера вызвало решение не возглавлять комиссию по ликвидации последствий паводка
Фото: МЧС РФ / ТАСС

Президент России Владимир Путин потребовал от глав регионов не уклоняться от персональной ответственности при борьбе с последствиями стихийных бедствий и других ЧП.

«Первые лица регионов не должны уклоняться от персональной ответственности за решение подобных задач», — заявил Путин в среду на совещании с членами правительства. Совещание транслировали в эфире телеканала «Россия-24».

Путин во время совещания поинтересовался у вице-премьера Виталия Мутко, кто возглавляет региональную комиссию по ликвидации последствий паводка. Мутко сообщил, что во главе комиссии пока председатель областного правительства. «Это неправильно, это даже странновато», — сказал Путин (цитата по ТАСС).

Путин также призвал уделять «первостепенное внимание вопросам материальной поддержки людей». «Выплаты должны быть все осуществлены; восстановление инфраструктуры, жилья», — сказал президент.

Политика
Путин потребовал от властей исключить чванство и хамство к гражданам

Паводок в Иркутской области, образовавшийся из-за обильных осадков в конце июня, стал сильнейшим за последние 180 лет. Вода вышла из берегов в реках Бирюсе, Уде, Уте, Ие, Икейке и Кирее, подтопив 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах. Погибли 25 человек, 38 тыс. пострадали, семеро числятся пропавшими без вести. В общей сложности в зоне бедствия оказались около 11 тыс. домов, при этом 3,5 тыс. жилых строений были полностью разрушены. Наводнение смыло 11 мостов и 48 участков дорог. По оценкам региональных властей, сумма ущерба составляет 31 млрд руб.

Политика
Путин раскритиковал иркутские власти после наводнения в регионе


Путин ранее уже критиковал местные власти за то, как идет ликвидация последствий стихийного бедствия, указывая на неудовлетворительное информирование граждан, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплатой компенсаций и восстановлением инфраструктуры.

Президент также призывал местные власти исключить «всякое чванство и хамство» по отношению к жителям региона.

Помимо Путина критиковал не берущих на себя ответственность чиновников премьер-министр Дмитрий Медведев.

Поводом для его высказываний стала реакция губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил, что никто из местных властей не знал о существовании палаточного детского лагеря «Холдоми» до тех пор, пока 23 июля там не произошел пожар, который унес жизни четверых детей.

«Смотрю, губернатор Хабаровского края [Сергей] Фургал сказал: «Никто и не знал, что есть палаточный лагерь, что он частный». Это что значит? Чья обязанность знать? Что это за заявление со стороны губернатора?» — сказал Медведев во время совещания с вице-премьерами.

Авторы: Евгений Калюков, Наталья Демченко
Теги: наводнение, Владимир Путин
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