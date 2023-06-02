Калужский губернатор объявил об отмене фестиваля «Нашествие»

Рок-фестиваль «Нашествие» в Калужской области перенесли на 2024 год

«Нашествие» не состоится четвертый год подряд, фестиваль перенесли на 2024-й. Среди жителей Калужской области ранее начались дискуссии, что проводить мероприятие сейчас неуместно, сказал губернатор

Фото: Кристина Кормилицына / ТАСС

Музыкальный фестиваль «Нашествие» перенесен на 2024 год, его место проведения изменится, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

«Проведение рок-фестиваля «Нашествие» в Калужской области вызвало много обсуждений среди жителей региона. С одной стороны, мы становимся домом для главного музыкального события страны. С другой стороны, в ходе дискуссии справедливо звучали мнения, что сейчас для «Нашествия» — не то время», — написал он.

Решение принято после общения с организаторами и правоохранительными ведомствами, губернатор заслушал на заседании рабочей группы «подробный доклад о готовности к проведению масштабного фестиваля».

«Нашествие» — крупнейший в стране рок-фестиваль под открытым небом, он проводится с 1999 года. Его планировали провести 26–28 июля близ деревни Митяево в Калужской области. Организаторы пообещали в скором времени сообщить о порядке возврата билетов. В числе заявленных групп на 2023 год были «Алиса», Lumen, The Hatters, «Чайф», «Ария» и др.

Фестиваль, таким образом, не состоится уже четвертый год подряд. В 2020 году его отменили из-за пандемии коронавируса, летом 2021-го его собирались провести в подмосковном Серпухове, но от этих планов пришлось отказаться. Весной 2022 года организаторы перенесли его на 2023 год.

Калужская область не граничит с Украиной, но власти еще прошлой осенью сообщали о падении беспилотника. Калужский губернатор рассказал 1 июня этого года о падении неопознанного объекта и взрыве, жилые дома и мирные жители не пострадали. Утром 2 июня глава региона сообщил о еще одном падении неопознанного объекта.

В 2018 году несколько музыкантов, среди которых была рок-группа «Порнофильмы», отказались от участия в фестивале из-за пропаганды милитаризма. Они пояснили, что организаторы продолжили сотрудничество с Минобороны — ведомство с 2013-го организует там экспозицию военной техники, пункт приема на контрактную службу и др.

Прежде участниками «Нашествия» были «Би-2», ДДТ, «Машина времени» (лидер группы Андрей Макаревич признан иноагентом), «Аквариум», «Ногу Свело!» (солист Максим Покровский признан иноагентом), Noize MC (Иван Алексеев признан иноагентом) и другие музыканты, которые высказывались против военной операции на Украине. Часть покинули Россию, другие столкнулись с отменой или переносом концертов.



