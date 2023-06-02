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В Смоленской и Калужской областях заявили о беспилотниках и взрывах

Два беспилотника атаковали объекты ТЭК в Смоленской области
Объекты были атакованы в Починковском и Смоленском районах Смоленской области, никто не пострадал. В Калужской области «неопознанный объект» упал в лесу

В Кировском районе Калужской области утром 2 июня в лесу упал неопознанный объект, после чего произошел взрыв, сообщил в Telegram губернатор Владислав Шапша.

Повреждений, как и пострадавших, нет. Других деталей о произошедшем он не сообщил.

Также ночью в двух районах Смоленской области — Починковском и Смоленском — беспилотниками были атакованы два объекта ТЭК. По словам врио губернатора Василия Анохина, жертв, пострадавших и «критических повреждений» нет.

SHOT писал, что взрывы в Смоленской области произошли на газораспределительной и нефтеперерабатывающей станциях. По данным телеграм-канала, на первом объекте было частично повреждено здание цеха, на втором — емкость с водой для пожаротушения.

Накануне вечером беспилотник сбросил бомбу на электроподстанцию в селе Гоголевка в Суджанском районе Курской области, жители села остались без света. Ночью губернатор Роман Старовойт сообщил, что около Курска силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников.

Теги
Калужская область Смоленская область беспилотники Военная операция на Украине
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