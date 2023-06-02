В Смоленской и Калужской областях заявили о беспилотниках и взрывах

Объекты были атакованы в Починковском и Смоленском районах Смоленской области, никто не пострадал. В Калужской области «неопознанный объект» упал в лесу

В Кировском районе Калужской области утром 2 июня в лесу упал неопознанный объект, после чего произошел взрыв, сообщил в Telegram губернатор Владислав Шапша.

Повреждений, как и пострадавших, нет. Других деталей о произошедшем он не сообщил.

Также ночью в двух районах Смоленской области — Починковском и Смоленском — беспилотниками были атакованы два объекта ТЭК. По словам врио губернатора Василия Анохина, жертв, пострадавших и «критических повреждений» нет.

SHOT писал, что взрывы в Смоленской области произошли на газораспределительной и нефтеперерабатывающей станциях. По данным телеграм-канала, на первом объекте было частично повреждено здание цеха, на втором — емкость с водой для пожаротушения.

Накануне вечером беспилотник сбросил бомбу на электроподстанцию в селе Гоголевка в Суджанском районе Курской области, жители села остались без света. Ночью губернатор Роман Старовойт сообщил, что около Курска силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников.