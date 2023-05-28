Пугачева вышла на сцену на концерте «Машины времени» в Израиле

Алла Пугачева пришла на концерт «Машины времени» в Израиле и вышла на сцену к Макаревичу

Алла Пугачёва (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Народная артистка СССР Алла Пугачева пришла на концерт группы «Машина времени» в Израиле и встретилась с лидером группы Андреем Макаревичем (признан Минюстом иностранным агентом). Видео с концерта певица опубликовала у себя в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

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На первом видео видно, что Пугачева сидела на концерте в первом ряду, а на втором — она стояла на сцене со всеми участниками группы, в том числе с Макаревичем, после чего они вместе ушли.

«Машина Времени» в любые времена ко времени. С Днем Рождения, друзья!» — написала певица под видео.

Алла Пугачева вместе с детьми и мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан в России иностранным агентом), покинула Россию после начала военной операции на Украине. Галкин после отъезда открыто критиковал действия России на Украине. Сама же певица после признания мужа иноагентом попросила внести и ее в этот реестр и заявила, что «солидарна с мужем». Пугачева с 2022 года несколько раз приезжала в Россию. Один из недавних был 6 мая, когда артистка приехала на похороны модельера Валентина Юдашкина.

Макаревич попал в список иноагентов в сентябре 2022 года. Комментируя решение Минюста, музыкант заявил, что он «на службу в иностранной разведке не поступал и гонораров от них не получал». Он попытался оспорить решение Минюста, но суд отклонил его иск. Адвокат музыканта позже сообщил, что Макаревич попал в список иноагентов из-за высказываний в иностранных СМИ, в том числе в интервью украинским журналистам. «Иностранного финансирования не нашли, но, поскольку он давал интервью иностранным журналистам, это посчитали «иностранным влиянием», — уточнил адвокат.