Патриарх заменил отстраненного из-за «Троицы» главу совета по искусству

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 87,1 (+0,52) Инвестиции, 16:14 Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 80,88 (-0,09) Инвестиции, 16:14
Курский губернатор сообщил о пяти прилетах по селу Политика, 16:59
США заявили об интересе к новой архитектуре контроля над вооружениями Политика, 16:53
Госсекретарь США назвал два пути, предложенные России в 2021 году Политика, 16:53
На Украине задержали бывшего десантника, завербованного КГБ Белоруссии Политика, 16:45
Гладков оценил восстановление пострадавших предприятий в ₽13 млрд Политика, 16:45
Пожар в доме в Шебекино. Видео Политика, 16:41
Губернатор сообщил о рекордном числе обстрелов Шебекино с Украины Политика, 16:40
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 16:40
Военная операция на Украине. Карта на 2 июня Политика, 16:35
В ОКР заявили об отсутствии приглашения для россиян на Азиатские игры Спорт, 16:34
Названы застройщики — лидеры по объемам строительства жилья в России Недвижимость, 16:32
Росавтодор объяснил «трещины» на изображениях опор Крымского моста Экономика, 16:30
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:30
Представитель Михалкова опроверг сообщения о его госпитализации Общество, 16:27
РПЦ и реституция ,  
0 

Патриарх заменил отстраненного из-за «Троицы» главу совета по искусству

Патриарх заменил отстраненного из-за «Троицы» главу совета по искусству
У экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации сменился руководитель. Ранее от этой должности был отстранен протоиерей Калинин. Это произошло, после того как он выступил против размещения «Троицы» в ХХС
Икона&nbsp;&laquo;Троица&raquo;
Икона «Троица» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

На место протоиерея Леонида Калинина, которого отстранили от должности главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации из-за ситуации вокруг иконы «Троица», назначили иерея Владислава Мишина, сообщается на сайте Московского патриархата.

Мишин будет и.о. главы этого совета. Он настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе в Москве.

«Также иерей Владислав Мишин назначен и.о. епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре», — говорится в сообщении.

Патриарх отстранил Калинина от должностей и запретил его в священнослужении 27 мая. В РПЦ сочли, что протоиерей препятствовал тому, чтобы икону «Святая Троица» Андрея Рублева передали в храм Христа Спасителя.

Вокруг передачи этой иконы и ранее велись споры. Вновь обсуждать этот вопрос начали, после того как в середине мая РПЦ заявила, что «в ответ на многочисленные просьбы верующих» президент Владимир Путин решил передать произведение искусства, которое хранится в Третьяковской галерее, церкви. Патриарх говорил, что просил икону на две недели.

Дорога в храм: какие произведения искусства передавали РПЦ
Фотогалерея 

Читайте на РБК Pro
Почему выгодно участвовать в торгах, несмотря на размер бизнеса: 5 причин
Как лимит на покупку валюты для сделок с иностранцами отразится на рубле
Как избежать краха карьеры, когда все вокруг нестабильно — четыре навыка
Дарите матрешку, а не чучело: как провести успешные переговоры в Китае

Эксперты выступали против перевозки иконы. После сообщения РПЦ о решении президента в Третьяковке прошло расширенное заседание реставрационного совета, в котором участвовали специалисты как самой галереи, так и других музеев. Как сообщили источники РБК, члены совета пришли к выводу, что вывозить икону нельзя: «Это тяжело больной памятник, который находится в реанимации».

На мероприятии также присутствовал Калинин. В разговоре с РБК он сообщил, что у него появились некоторые вопросы, касающиеся перевозки и размещения иконы. В частности, отметил Калинин, для нее не был подготовлен специальный киот, в храме были поставлены кондиционеры и т.д. В то же время он подчеркнул, что участники встречи пришли к выводу, что все вопросы можно решить совместными усилиями церкви и музейного сообщества. Одним из вариантов, как считал Калинин, могла бы стать «специальная защитная капсула» с инертным газом, где иконе не будут грозить повреждения, грибок, перепады температуры и влажности. Протоиерей также подчеркивал, что возвращение «Троицы» в собор, для которого она когда-то была написана, «понятно и не может быть осуждаемо».

После этих заявлений Калинина отстранили и запретили в служении. Сам он допустил, что совершил ошибку. «Если такое решение было принято, значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать как могу, может быть, я ошибаюсь», — сказал он. Би-би-си со ссылкой на источники писала, что Калинин попал в больницу с сердечным приступом. В разговоре с РБК он подтвердил, что проходит лечение.

«Троица» прибудет в храм Христа Спасителя 4 июня и останется там до 18 июня. Патриарх отслужит литургию в день принесения образа.

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
Троица РПЦ икона патриарх Кирилл
Материалы по теме
«Троица» станет доступна для поклонения после литургии патриарха Кирилла
Общество
Би-би-си узнал о госпитализации отстраненного из-за «Троицы» протоиерея
Общество
Патриарх запретил в служении главу совета РПЦ по искусству из-за «Троицы»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter