Патриарх заменил отстраненного из-за «Троицы» главу совета по искусству

У экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации сменился руководитель. Ранее от этой должности был отстранен протоиерей Калинин. Это произошло, после того как он выступил против размещения «Троицы» в ХХС

Икона «Троица» (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

На место протоиерея Леонида Калинина, которого отстранили от должности главы экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации из-за ситуации вокруг иконы «Троица», назначили иерея Владислава Мишина, сообщается на сайте Московского патриархата.

Мишин будет и.о. главы этого совета. Он настоятель храма святителя Мартина Исповедника в Алексеевской Новой слободе в Москве.

«Также иерей Владислав Мишин назначен и.о. епархиального древлехранителя Московской епархии и членом Патриаршего совета по культуре», — говорится в сообщении.

Патриарх отстранил Калинина от должностей и запретил его в священнослужении 27 мая. В РПЦ сочли, что протоиерей препятствовал тому, чтобы икону «Святая Троица» Андрея Рублева передали в храм Христа Спасителя.

Вокруг передачи этой иконы и ранее велись споры. Вновь обсуждать этот вопрос начали, после того как в середине мая РПЦ заявила, что «в ответ на многочисленные просьбы верующих» президент Владимир Путин решил передать произведение искусства, которое хранится в Третьяковской галерее, церкви. Патриарх говорил, что просил икону на две недели.

Эксперты выступали против перевозки иконы. После сообщения РПЦ о решении президента в Третьяковке прошло расширенное заседание реставрационного совета, в котором участвовали специалисты как самой галереи, так и других музеев. Как сообщили источники РБК, члены совета пришли к выводу, что вывозить икону нельзя: «Это тяжело больной памятник, который находится в реанимации».

На мероприятии также присутствовал Калинин. В разговоре с РБК он сообщил, что у него появились некоторые вопросы, касающиеся перевозки и размещения иконы. В частности, отметил Калинин, для нее не был подготовлен специальный киот, в храме были поставлены кондиционеры и т.д. В то же время он подчеркнул, что участники встречи пришли к выводу, что все вопросы можно решить совместными усилиями церкви и музейного сообщества. Одним из вариантов, как считал Калинин, могла бы стать «специальная защитная капсула» с инертным газом, где иконе не будут грозить повреждения, грибок, перепады температуры и влажности. Протоиерей также подчеркивал, что возвращение «Троицы» в собор, для которого она когда-то была написана, «понятно и не может быть осуждаемо».

После этих заявлений Калинина отстранили и запретили в служении. Сам он допустил, что совершил ошибку. «Если такое решение было принято, значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать как могу, может быть, я ошибаюсь», — сказал он. Би-би-си со ссылкой на источники писала, что Калинин попал в больницу с сердечным приступом. В разговоре с РБК он подтвердил, что проходит лечение.

«Троица» прибудет в храм Христа Спасителя 4 июня и останется там до 18 июня. Патриарх отслужит литургию в день принесения образа.