«Троица» станет доступна для поклонения после литургии патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл отслужит литургию в храме Христа Спасителя в день принесения иконы «Троица» Андрея Рублева, после чего она будет доступна для поклонения верующих, сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Икона прибудет в храм 4 июня. «После окончания праздничной литургии вплоть до 18 июня святыня будет доступна для поклонения верующим», — говорится в сообщении.

На прошлой неделе в пресс-службе Минкультуры сообщали, что образ выставят в храме Христа Спасителя 4 июня, на Троицу, он пробудет там две недели. «Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов», — говорили в ведомстве. Власти пообещали обеспечить сохранность «Троицы» во время перевозки и пребывания в храме.

В середине мая Русская православная церковь (РПЦ) заявила, что «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих» президент Владимир Путин принял решение передать РПЦ икону Рублева, которая хранится в собрании Государственной Третьяковской галереи. Как сообщили в РПЦ, в храме образ будет находиться год, а затем его отдадут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. Патриарх Кирилл отмечал, что просил у Путина передать «Троицу» церкви на две недели.

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