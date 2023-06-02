Как «Троицу» будут перевозить из Третьяковки в Храм Христа Спасителя

Икону «Троицу» Андрея Рублёва готовят к передаче РПЦ. Как будут передавать «Троицу» и в каких условиях она будет храниться в Храме Христа Спасителя, разбирался РБК.

Икона «Троица» Андрея Рублева (Фото: Александр Лыскин / РИА Новости)

В мастерских Третьяковской галереи икону XV века «Троица», написанную Андреем Рублевым, готовят к передаче Храму Христа Спасителя.

Отозванный больничный

1 июня гендиректор музея Елена Проничева ушла на больничный, говорят два источника РБК, знакомые с ситуацией вокруг передачи шедевра древнерусского искусства. На период больничного ее должен был заменять первый заместитель Ринат Шигапов, утверждают собеседники РБК. Именно Шигапов подписывал разрешение на временную выдачу «Троицы» Свято-Троицкой Сергиевой Лавре в июле 2022 года, писал «Коммерсантъ». Занимавшая тогда пост генерального директора Третьяковской галереи Зельфира Трегулова перед этим ушла в отпуск. Однако 2 июня приказ об исполнении Шигаповым обязанностей гендиректора Третьяковской галереи был отозван. Все документы, подписанные им за это время, переделаны под подпись Проничевой, сообщил источник РБК.

В 2022 году «Троицу» вывезли из Третьяковки в лавру на два дня, для проведения торжественных богослужений в честь 600-летия обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Трегулова, а также сотрудники музея возражали против вывоза «Троицы». В письме в Минкульт гендиректор поясняла, что любое воздействие на памятник вне музейного хранения может оказаться для него «фатальным».

После возвращения в галерею реставраторы обнаружили 61 участок с отставанием грунта и красочного слоя от основы, говорил РБК директор Музея имени Андрея Рублева и член реставрационного совета Третьяковки Михаил Миндлин. Пять из обнаруженных участков с изменениями реставраторы сочли аварийными (протокол заседания расширенного реставрационного совета тогда опубликовала искусствовед Ксения Коробейникова).

Для того, чтобы «Троицу» можно было вывезти из Третьяковки, свои подписи под соответствующим разрешением должны поставить генеральный директор галереи и главный хранитель музейных предметов, поясняет один из источников РБК.

Еще один источник РБК, знакомый с обсуждением деталей перевозки «Троицы», говорит что документы, необходимые для транспортировки иконы, сейчас находятся в процессе подготовки. По его словам, пока предполагается, что в них будет прописана временная передача иконы Храму Христа Спасителя на период празднования Троицы.

В ночь с 1 на 2 июня РПЦ сообщила, что икона «Троица» прибудет в Храм Христа Спасителя на праздник Троица в воскресенье 4 июня. Она будет доступна для поклонения верующих до 18 июня в период с 10:00 до 19:00. При этом возможны технические перерывы продолжительностью до часа для обеспечения температурно-влажностного режима, уточняли представители церкви. В РПЦ добавили, что в Храме Христа Спасителя «Троица» будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи.

РБК обратился за комментарием к Елене Проничевой и в пресс-службу Третьяковской галереи.

Как идет подготовка иконы к передаче церкви

Сейчас икону готовят к транспортировке по тому же сценарию, что и в прошлом году, уточнил один из собеседников РБК: проводятся так называемые профилактические заклейки, когда трещины, над которыми нависает оригинальный красочный слой, проклеивают тонкой бумагой. Это делается для того, чтобы краска не осыпалась при механических вибрациях, возникающих при перевозке.

Источник РБК, знакомый с планами по размещению «Троицы» в Храме Христа Спасителя, утверждает, что «Троица» будет храниться в специальной герметичной капсуле, которая будет обеспечивать и поддерживать заранее заданный уровень влажности. По его словам, капсула скоро будет установлена в соборе.

Регулировать температуру будет автоматизированная мониторинговая система храма, которая реагирует на изменения внешних и внутренних тепловых показателей. Она сейчас тестируется и работает устойчиво, отмечает собеседник РБК.

Ранее эксперты настаивали на том, что вывозить «Троицу» из Третьяковки можно только в специально созданной для нее климатической капсуле, которая бы самостоятельно генерировала бы привычный для иконы климат и не допускала бы скачков температурно-влажностного режима, которые могут нанести ей серьезный вред. Об этом говорил и председатель Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, протоиерей Леонид Калинин (сейчас отстранен от должностей и запрещен в служении за «воспрепятствование принесению в кафедральный соборный храм Христа Спасителя г. Москвы иконы «Святая Троица»). Он был представителем РПЦ в переговорах, связанных с выдачей иконы.

По словам собеседника РБК, знакомого с процессом передачи иконы, витрина, которую установили в Храме Христа Спасителя, та же самая, в которой «Троицу» размещали в лавре в июле прошлого года. Источник РБК говорит, что в нее внесли небольшие изменения.

Один из собеседников РБК утверждает, что для создания именно той капсулы, которая необходима «Троице» (которая полностью герметична и создает активный климат для иконы), нужны годы и приводит в пример капсулу, созданную в 1990-х годах для Донской иконы Божьей матери (эту икону конца XIV века ежегодно вывозят из Третьяковки в Донской монастырь для праздничного богослужения).

Как следует из протокола заседания расширенного реставрационного совета Третьяковской галереи, прошедшего 23 мая (его опубликовала историк искусств Софья Багдасарова), главный хранитель музейных предметов Татьяна Городкова утверждала, что при создании капсулы для Донской иконы только на разработку технического задания ушло три года. После этого капсула была построена в нескольких вариантах и лишь в 1998 году Третьяковке передали финальный вариант комплекса, который используется до сих пор.

Комментируя возможное создание капсулы, Городкова тогда подчеркнула, что это — не «сиюминутная задача». «Ее невозможно решить, вот сделайте нам капсулу, напишите нам техническое задание завтра, а через месяц эта капсула возникнет», — поясняла она.

Кроме сроков, изготовить специальную климатическую витрину в России сейчас нет и технической возможности, так как из-за санкций есть сложности с некоторыми необходимыми материалами, например, бронированным антибликовым стеклом, добавляет источник РБК.

На каких основаниях будет передана икона

На неделе в Храме Христа Спасителя прошло совещание, на котором присутствовали представители РПЦ, Третьяковской галереи и Минкульта. Об этом РБК рассказали два источника, один из которых был на совещании. По их словам, там обсуждались детали перевозки иконы, а также ответственность сторон.

О решении президента Владимира Путина передать икону церкви «в ответ на многочисленные просьбы верующих» стало известно 15 мая. Минкульт сообщал, что «Троицу» выставят в московском Храме Христа Спасителя на две недели, начиная с 4 июня (когда празднуется Троица). После этого специалисты будут принимать решение о ее дальнейшей реставрации, которая начнется «после определенного периода», говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Изменить это решение попросили члены расширенного реставрационного совета Третьяковки, в который входят как сотрудники музея, так и приглашенные специалисты. Они называли «Троицу» «тяжело больным памятником» с «хроническими заболеваниями». В частности заведующий сектором древнерусского искусства Государственного института искусствознания, член комиссии по взаимодействию Министерства культуры и РПЦ в области культуры Лев Лифшиц говорил РБК, что икону «категорически нельзя трогать и перевозить». «Все это грозит полной катастрофой и гибелью памятника», — заявлял он.

Одним из аргументов сотрудников музея против вывоза иконы является и то, что молиться и совершать богослужения можно в музейном пространстве. Они напоминали, что «Троицу» ежегодно переносят из Третьяковки в Храм Святителя Николая в Толмачах (домовая церковь при галерее) на праздник Троицы. В храме она располагается в стационарной витрине, созданной специально для нее, которая соединена со всеми инженерными системами музея.

На заседании расширенного реставрационного совета 23 мая старший научный сотрудник отдела древнерусского искусства Левон Нерсесян отмечал, что, как правило, произведения искусства, которые имеют статус религиозных святынь и находятся в музеях, размещены в экспозициях, и музеи создают условия для молитвенного поклонения.

«Я сам присутствовал, скажем, на молебне перед иконой Дмитрия Прилуцкого из Спасо-Прилуцкого монастыря, которые регулярно организуют Вологодский музей. Третьяковская галерея аналогичные мероприятия тоже проводит», — добавлял Нерсесян.

О том, что богослужения при необходимости можно проводить и в Третьяковке, на совете упоминала глава отдела древнерусского искусства музея Елена Саенкова. Она напоминала, что когда в Донском монастыре велись ремонтные работы, молебен с участием Донской иконы Божьей матери совершался в стенах галереи. «И мы просили в этом случае присутствовать желающих помолиться в нашем храме или в наших залах. Молиться, простите, можно в стенах Третьяковской галереи», — поясняла она.