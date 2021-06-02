От России до США: как вакцинация в странах влияет на заболеваемость COVID

После начала массовой вакцинации Израиль быстро выбился в мировые лидеры по доле населения, сделавшего прививки. В стране получилось наладить такие темпы вакцинации благодаря специальному соглашению с Pfizer: вакцина в обмен на данные о ходе кампании. Кроме того, СМИ сообщали, что Израиль приобрел разработку Pfizer по высокой цене: Bloomberg сообщил о стоимости одной дозы $30. Для сравнения: ЕС, по данным Reuters, за одну дозу заплатил $18,34.

В январе в качестве еще одного стимула вакцинироваться власти решили ввести «зеленые паспорта». Они действуют шесть месяцев для тех, кто сделал прививки или переболел. С таким паспортом гражданин Израиля мог сходить в ресторан, посетить театры, кино и выставки. С 1 июня необходимость носить с собой этот документ отменяется. Из обязательных требований останутся ношение масок в помещении и ограничения на выезд за рубеж. Выезд запрещен в несколько стран, в которых, как считают власти Израиля, повышен риск распространения коронавируса. Среди них Турция, Мексика, Украина и Россия.

Россия

Старт массовой вакцинации: 18 января 2021 года. Привито хотя бы одной дозой вакцины к концу мая: 11,6% населения.

В России нет регулярно публикуемой открытой статистики об объемах вакцинации. По подсчетам РБК, к 18 мая хотя бы одну дозу получили 13,9 млн человек. 27 мая министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о 17 млн россиян, получивших первый компонент.

Власти различного уровня неоднократно призывали граждан активнее прививаться. Мэр Москвы Сергей Собянин и вовсе высказал недовольство темпами кампании. Причем если в начале весны федеральные власти признавали определенные проблемы с организацией процесса (в марте президент Владимир Путин заявил, что в некоторых регионах есть трудности «с логистикой, распределением, <...> организацией прививочных пунктов», а 8 апреля полпред президента Юрий Трутнев сообщил о нехватке вакцины на Дальнем Востоке. — РБК), то теперь, по мнению мэра, речь идет о нежелании граждан прививаться. «Мы первые в мире объявили, что начали массовую вакцинацию. И что? Процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе, причем по некоторым в разы... Продолжаем болеть, продолжают умирать люди и при этом не хотят прививаться», — возмутился он 21 мая. По его расчетам, число привитых к концу мая в городе могло бы быть больше в два раза: тогда Собянин говорил об 1,3 млн москвичей, получивших вакцину.

В Москве в мае наблюдался наиболее заметный рост заболеваемости среди российских регионов: в марте число ежесуточно регистрируемых случаев было чуть выше 1 тыс., а в мае оно стало переваливать за 3,5 тыс. По мнению Собянина, всплеск связан с тем, что в течение выходных люди не торопились обращаться к врачам.

В целом по стране ежедневный прирост новых случаев держится примерно на одном уровне с начала марта. В апреле власти не исключали нового подъема заболеваемости, ссылаясь на сезонность. В середине мая глава Минздрава заявил о неуместности вопросов о возможности третьей волны эпидемии. «Мне кажется этот вопрос абсурдным, не нужно ждать, нужно ее профилактировать, «авось» в данной ситуации не сработает», — призвал он.

США

Старт массовой вакцинации: 14 декабря 2020 года. Привито хотя бы одной дозой вакцины к концу мая: 51,1% населения.

В январе The New York Times сообщила, что кампания вакцинации отстает от графика из-за проблем с логистикой. В феврале о «гигантских» логистических проблемах заявил и президент США Джо Байден. Тогда он обвинил предшественника Дональда Трампа в плохо спланированном процессе вакцинации. Но 25 февраля новый президент опубликовал оптимистичный пост в Twitter, отчитавшись о 50 млн вакцинированных. Байден обещал 200 млн прививок концу его первых 100 дней пребывания на посту, этой отметки удалось достичь за несколько дней до истечения срока. Следующая цель Байдена — 70% вакцинированного взрослого населения к 4 июля — Дню независимости.

Размах прививочной кампании агентство Bloomberg связало с политикой властей в отношении фармкомпаний: правительство США подписало с местными производителями контракты, обязывающие обеспечить в первую очередь внутренние заказы. Де-факто это запрет на экспорт вакцин, хотя официальные лица администрации Байдена неоднократно заявляли об отсутствии подобных блокировок. Сейчас американские СМИ отмечают, что, несмотря на ударные темпы вакцинации, значительные количества вакцины в стране остаются неиспользованными: по данным ABC News, речь идет о 53 млн доз, на которые в 20-х числах мая еще не поступили заказы от штатов.

Число ежесуточно выявляемых новых случаев инфекции с начала года в целом в США снижалось. Но эпидемиологические процессы в стране неоднородны. В первые недели апреля случился всплеск заболеваемости в штатах Верхнего Среднего Запада. В одну из самых горячих точек тогда превратился Мичиган. Среди возможных причин власти назвали возобновление работы школ и спортивных секций: серьезный рост заболеваемости был зафиксирован среди детей и подростков.

В конце мая спад распространения инфекции наблюдается в 41 штате, а также в Вашингтоне.

Великобритания

Старт массовой вакцинации: 8 декабря 2020 года (Соединенное Королевство стало первой западной страной, где началась прививочная кампания). Привито хотя бы одной дозой вакцины к концу мая: 58,7% населения.

Великобритания еще в марте обогнала ЕС по темпам вакцинации: Лондон раньше одобрил вакцину, а в начале прививочной кампании исправно получал партии препарата AstraZeneca и, по подсчетам Bloomberg, являлся крупнейшим получателем этой вакцины.

Власти Великобритании считают, что к концу июля смогут предложить вакцину всем совершеннолетним жителям страны, а это 80% населения. Сейчас она доступна всем людям старше 30 лет.

Лидером по вакцинации стал Уэльс, причем, по данным Би-би-си, не только в Великобритании, но и в мире. В публикации отмечается, что в Уэльсе вакцина доходит до пациента в течение пары дней, а в других регионах королевства этот срок занимает 10–12 дней. Это создает риск работать с меньшим запасом вакцины, но повышает темпы кампании.

Заболеваемость в Великобритании снижалась с начала года. 17 мая страна перешла к следующему этапу снятия ограничений. Развлекательные заведения могут работать при условии соблюдения санитарных норм, а для выезда за границу больше не нужны уважительные причины (разработана цветовая система маркировки стран в зависимости от рисков распространения вируса, и по возвращении нужно соблюдать определенные правила. — РБК).

Ограничения на встречи большим числом участников смягчены, но все еще сохраняются: на свежем воздухе — не более 30 человек, в помещении — не больше шести либо представители не больше чем двух домохозяйств. Смягчение мер должно проводиться с большой осторожностью, отметил премьер-министр Борис Джонсон. Власти обеспокоены распространением в некоторых частях страны нового штамма (в декабре прошлого года многие страны прервали авиасообщение с королевством из-за него; сейчас речь идет уже о распространении не британского, а индийского штамма — еще более заразного, по утверждению медиков; европейские страны снова стали вводить ограничения на въезд из Великобритании. — РБК).

Италия

Старт массовой вакцинации: 27 декабря 2021 года (как и в других странах ЕС). Привито хотя бы одной дозой вакцины к концу мая: 38,3% населения.

Италия, одной из первых принявшая на себя удар пандемии в начале прошлого года, сейчас продолжает снимать ограничения. В мае страна открылась для туристов из ЕС и стран Шенгенской зоны, Великобритании и Израиля. С 1 июня там будут готовы принять без карантина гостей из ОАЭ, Японии, США и Канады. Условие — справка о вакцинации или перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. С этой же даты рестораны снова смогут принимать посетителей в помещении. Заболеваемость в стране постепенно снижается, в конце мая число новых случаев опустилось на отметку 3–4 тыс. впервые с октября прошлого года (а на пике в ноябре, по данным ВОЗ, в Италии фиксировали более 40 тыс. случаев в сутки). В Национальном институте здоровья уверены: этого помогло достичь расширение вакцинации.

В самом начале кампания в Италии и других странах ЕС не была успешной. Причиной стала нехватка вакцин из-за проблем с поставками и производством. Например, в конце января AstraZeneca сообщила, что сократит на 60% обещанный ЕС объем препарата в первом квартале 2021 года. Причиной стали технические проблемы на заводе в Бельгии. А в марте Италия стала первой в ЕС страной, применившей экспортный контроль: из-за дефицита власти заблокировали экспорт в Австралию крупной партии AstraZeneca. За весенние месяцы Италии удалось набрать темп, 28 мая суточный прирост сделанных прививок достиг 572 тыс. Замминистра здравоохранения Италии Пьерпаоло Силери выразил надежду, что вскоре удастся снять и другие ограничительные меры, например открыть ночные клубы при использовании «зеленого пропуска» — свидетельства о вакцинации, перенесенном COVID-19 или отрицательном тесте. По его словам, ночные заведения также могут стать плацдармом для вакцинации, чтобы привлечь к кампании скептически настроенную молодежь.