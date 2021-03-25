Байден удвоил цели по вакцинации в США за 100 дней президентства

Байден заявил, что за первые 100 дней его президентского срока в США должны сделать 200 млн прививок от коронавируса. В начале декабря глава государства обещал 100 млн инъекций

Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден пообещал, что к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента американцы сделают 200 млн прививок от коронавируса. Об этом он сообщил во время своей первой официальной пресс-конференции в Белом доме в качестве президента.

«Я знаю, что это амбициозно, вдвое больше нашей первоначальной цели, но ни одна другая страна даже близко не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы на это способны», — указал политик.

В начале декабря Байден обещал, что за первые 100 дней его срока в США успеют провести 100 млн вакцинаций. По словам американского лидера, эта цель была достигнута на прошлой неделе.

Президент говорил, что власти закупили достаточно доз вакцины для каждого американца еще к началу февраля, однако распространению препарата мешали «гигантские логистические проблемы». Байден неоднократно обвинял администрацию предыдущего президента США Дональда Трампа в том, что она сделала недостаточно для организации массовой вакцинации.