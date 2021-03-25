Байден удвоил цели по вакцинации в США за 100 дней президентства

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 марта
USD ЦБ: 76,17 (+0,02) Инвестиции, 12:18
Курс евро на 26 марта
EUR ЦБ: 89,98 (-0,07) Инвестиции, 12:18
Зачем люди покупают полуфабрикаты РБК и Русский продукт, 22:22 Армения обвинила Азербайджан в «культурном геноциде» из-за сноса часовни Политика, 22:17 Зеленский утвердил стратегию для «возвращения» Крыма и вступления в НАТО Политика, 22:05 Таиланд сократит карантин для иностранных туристов Общество, 22:03 Россия впервые за 23 года победила в матче молодежного Евро по футболу Спорт, 21:52 Пляски с пылесосом: как Голливуд изменил представления о домашней уборке РБК Cтиль и Dyson, 21:46 На «Дне воли» в Минске задержали двух российских журналистов Политика, 21:29 Акции стартапа экс-главы Yota упали на первых торгах на NASDAQ Инвестиции, 21:14 Байден удвоил цели по вакцинации в США за 100 дней президентства Политика, 21:14 Байден объявил о решении баллотироваться на второй срок Политика, 21:10 Партия Прилепина и Миронова впишет в программу расширение России Политика, 21:09 В МИДе заявили об «историческом минимуме» в отношениях с Канадой Политика, 21:08 Какие исследования и осмотры важно проходить женщинам регулярно. Чек-лист РБК и Инвитро, 21:07 Российский пилот «Формулы-1» Мазепин высказал мнение о BLM Спорт, 21:05
Пандемия коронавируса ,  
0 

Байден удвоил цели по вакцинации в США за 100 дней президентства

Байден заявил, что за первые 100 дней его президентского срока в США должны сделать 200 млн прививок от коронавируса. В начале декабря глава государства обещал 100 млн инъекций
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Leah Millis / Reuters)

Президент США Джо Байден пообещал, что к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента американцы сделают 200 млн прививок от коронавируса. Об этом он сообщил во время своей первой официальной пресс-конференции в Белом доме в качестве президента.

«Я знаю, что это амбициозно, вдвое больше нашей первоначальной цели, но ни одна другая страна даже близко не приблизилась к тому, что мы делаем. Я верю, что мы на это способны», — указал политик.

Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины
Политика
Джо Байден

В начале декабря Байден обещал, что за первые 100 дней его срока в США успеют провести 100 млн вакцинаций. По словам американского лидера, эта цель была достигнута на прошлой неделе.

Президент говорил, что власти закупили достаточно доз вакцины для каждого американца еще к началу февраля, однако распространению препарата мешали «гигантские логистические проблемы». Байден неоднократно обвинял администрацию предыдущего президента США Дональда Трампа в том, что она сделала недостаточно для организации массовой вакцинации.

Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения США третьей вакцины
Политика
<p>Джо Байден</p>

По последним данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, по меньшей мере одну дозу вакцины получили больше 85 млн американцев, или 25,7% населения.

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги На чем поймать нечистого на руку финансового директора Кевин О’Лири: «Ты должен быть готов уволить собственную мать»

Общее число зараженных коронавирусом в США, по статистике Университета Джонса Хопкинса, перевалило за 30 млн человек.

Число вакцинированных от COVID-19 в Штатах впервые превысило число заразившихся 2 февраля. Тогда вакцину получили 26,5 млн человек, а заболели 26,3 млн человек.

На сегодня в США одобрены три вакцины от COVID-19: препарат совместной разработки американской Pfizer и немецкой BioNTech, средство американской Moderna и вакцина американского холдинга Johnson & Johnson. Последняя вводится одной дозой.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<500 000
0
<1 000 000
0
от 1 000 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Автор
Анна Громова
Джо Байден коронавирус вакцина
Материалы по теме
Байден заявил о «гигантских» проблемах в распространении вакцины
Политика
Байден увидел «свет в конце туннеля» после одобрения США третьей вакцины
Политика
В США число вакцинированных от COVID-19 превысило число заразившихся
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter