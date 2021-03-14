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В AstraZeneca подтвердили задержки в поставках вакцины в Европу

До этого западные СМИ сообщили, что компания не сможет поставить 10 млн доз. В AstraZeneca объяснили это экспортными ограничениями. В январе фармгигант уже сокращал на 60% поставки вакцины в Европу
Фото: Fabian Bimmer / Reuters
Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Фармацевтическая компания AstraZeneca не сможет выполнить свои обязательства по поставкам вакцины от коронавируса в страны Евросоюза в первом полугодии 2021-го. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«AstraZeneca сожалеет из-за отсутствия запланированных поставок вакцины от COVID-19 в Европейский союз, несмотря на неустанную работу по ускорению поставок», — говорится в релизе.

В компании объяснили, что дефицит европейских поставок связан с более низкими, чем ожидалось, объемами производства. AstraZeneca пыталась компенсировать нехватку препаратов, изымая их из международной сети поставок. Оттуда в ЕС в первом квартале должны были поступить 10 млн доз вакцины. «К сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале и, вероятно, повлияют на поставки во втором квартале», — сообщили в компании.

СМИ узнали о сокращении поставок доз вакцин AstraZeneca в ЕС
Общество
Фото:Валентин Огиренко / Reuters

В AstraZeneca подчеркнули, что сейчас работают с Еврокомиссией и странами-членами ЕС для решения проблем, и выразили уверенность, что в будущем качество поставок вакцины улучшится.

12 марта Reuters, Politico и другие западные СМИ сообщали, что AstraZeneca в первом квартале вместо запланированных 40 млн доз поставит в ЕС только 30 млн. В апреле европейцам поставят еще 20 млн доз. Количество препаратов, запланированных к поставке в мае и июне, не называлось. Reuters писало, что сложности связаны с проблемами в глобальной сети снабжения.

В январе AstraZeneca уже предупреждала, что не сможет выполнить контракт на поставку вакцин в Европу. Изначально до марта компания должна была предоставить европейцам 80 млн доз, но заявила, что сократит поставить на 60% меньше.

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Политика
Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

В марте несколько европейских стран - Норвегия, Дания, Австраия, Эстония, Италия и другие - полностью или частично прекратили вакцинацию препаратом AstraZeneca. Причиной стали случаи, когда после прививки у пациентов образовывались тромбы.

После этого в AstraZeneca заявили, что доказательстве связи между тромбоэмболией и смертельными случаями среди вакцинированных нет. В ВОЗ заявили, что положительный эффект от применения вакцины перевешивает возможные риски.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Европа AstraZeneca
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