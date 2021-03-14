В AstraZeneca подтвердили задержки в поставках вакцины в Европу

До этого западные СМИ сообщили, что компания не сможет поставить 10 млн доз. В AstraZeneca объяснили это экспортными ограничениями. В январе фармгигант уже сокращал на 60% поставки вакцины в Европу

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Фармацевтическая компания AstraZeneca не сможет выполнить свои обязательства по поставкам вакцины от коронавируса в страны Евросоюза в первом полугодии 2021-го. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«AstraZeneca сожалеет из-за отсутствия запланированных поставок вакцины от COVID-19 в Европейский союз, несмотря на неустанную работу по ускорению поставок», — говорится в релизе.

В компании объяснили, что дефицит европейских поставок связан с более низкими, чем ожидалось, объемами производства. AstraZeneca пыталась компенсировать нехватку препаратов, изымая их из международной сети поставок. Оттуда в ЕС в первом квартале должны были поступить 10 млн доз вакцины. «К сожалению, экспортные ограничения сократят поставки в первом квартале и, вероятно, повлияют на поставки во втором квартале», — сообщили в компании.

В AstraZeneca подчеркнули, что сейчас работают с Еврокомиссией и странами-членами ЕС для решения проблем, и выразили уверенность, что в будущем качество поставок вакцины улучшится.