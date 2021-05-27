Мурашко назвал число получивших первую дозу вакцины против COVID-19

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Первый компонент вакцины против коронавируса получили уже почти 17 млн россиян, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко журналистам, передает «РИА Новости».

«Почти 17 миллионов», — сказал Мурашко, уточнив, что речь идет о тех, кому ввели первую дозу.

10 мая президент Владимир Путин сообщил, что 21,5 млн граждан сделали прививку против COVID-19. Позже премьер-министр Михаил Мишустин сказал, что 24 млн человек введена как минимум одна доза вакцины.

Как уточнила вице-премьер России Татьяна Голикова, 24 млн — число доз вакцины, которые были использованы за весь период. Первую инъекцию сделали более 14 млн человек, полностью вакцинированы почти 10 млн.