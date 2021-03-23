Джонсон заявил о нежелании допустить «войну вакцин» с Евросоюзом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европейский Союз не хочет начинать «войну вакцин», несмотря на предупреждение ЕС о том, что блок намерен ограничить экспорт препаратов от коронавируса в Британию.

«Я убедился в том, беседуя с партнерами по ЕС в течение последних нескольких месяцев, что они не хотят допустить блокады [поставок]. Это очень, очень важно», — цитирует Джонсона Bloomberg.

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