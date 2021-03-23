Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 23 марта
USD ЦБ: 74,61 (+0,47) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Курс евро на 23 марта
EUR ЦБ: 88,66 (+0,22) Инвестиции, 22 мар, 13:13
Президент Южной Кореи привился вакциной от AstraZeneca перед саммитом G7 Общество, 05:47 Джонсон заявил о нежелании допустить «войну вакцин» с Евросоюзом Политика, 05:38 Как правильно молоть кофе разных сортов РБК Cтиль и De’Longhi, 05:27 Впервые экстрадированный в США гражданин КНДР предстал перед судом Общество, 05:10 Минстрой предложил менять госконтракты при росте цен на стройматериалы Бизнес, 05:00 При стрельбе в магазине в США погибли полицейский и пять гражданских Общество, 04:14 Топливный союз заявил о рисках подорожания бензина на 14% Бизнес, 04:14 Из каких ингредиентов делают средства для ухода за кожей РБК Стиль и L’Oréal, 03:59 «Челси» напомнил об успехах клуба под руководством Абрамовича Спорт, 03:39 Объявленная погибшей после схода лавины в Хибинах девочка оказалась жива Общество, 03:38 Пользователи Google пожаловались на сбой в работе поисковика Технологии и медиа, 02:52 Фонд вместо смс: как финансируют долгосрочные проекты социальной медицины РБК и Фонд Потанина, 02:45 Instagram запустит в России функцию продажи товаров через публикации Технологии и медиа, 02:39 Неизвестный открыл стрельбу в магазине в США Общество, 02:28
Пандемия коронавируса ,  
0 

Джонсон заявил о нежелании допустить «войну вакцин» с Евросоюзом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Европейский Союз не хочет начинать «войну вакцин», несмотря на предупреждение ЕС о том, что блок намерен ограничить экспорт препаратов от коронавируса в Британию.

«Я убедился в том, беседуя с партнерами по ЕС в течение последних нескольких месяцев, что они не хотят допустить блокады [поставок]. Это очень, очень важно», — цитирует Джонсона Bloomberg.

Материал дополняется.

РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter