Кадыров заявил о необходимости ужесточить антивирусные меры в Чечне

Сейчас в Чечне введен режим самоизоляции, а его нарушителям грозят штрафы и принудительная доставка домой. Также в республике перестали работать все непродуктовые магазины и кафе, а с 5 апреля она полностью закроет границы

Рамзан Кадыров (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Продление нерабочих дней до 1 мая необходимо и оправданно, как и наделение региональных властей правом самостоятельно выбирать меры для борьбы с распространением коронавируса, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте». Так он прокомментировал соответствующие решения президента Владимира Путина.

По словам Кадырова, несмотря на то что республика уже закрыла границы и ввела режим самоизоляции для жителей, необходимо ввести более жесткие ограничения. «Сложившаяся в регионе ситуация требует введения более строгих карантинных мер, мы это понимаем и принимаем адекватные решения. Эти действия продиктованы необходимостью обезопасить народ», — заявил он.

Чечня стала первым регионом России, который в рамках борьбы с распространением COVID-19 закрыл все рестораны, кафе и места массового скопления людей. На такую меру власти пошли после того, как в республике выявили первые случаи с подозрением на коронавирус. Жителей тогда попросили не покидать свои жилища и оставаться дома.

28 марта власти Чечни официально ограничили перемещение по республике и закрыли на въезд Грозный, а уже на следующий день в регионе был введен жесткий карантин. С 29 марта жителям республики запрещено выходить из дома, кроме как за продуктами, в аптеку или медицинской помощью. Как отметил глава регионального парламента Магомед Даудов, нарушителей режима ждут штрафы и принудительное возвращение домой.