В Чечне умер первый пациент с коронавирусом

В республике выявлено десять больных COVID-19, введены жесткие меры карантина — передвижение граждан по Чечне ограничено, жителям запрещено выходить из домов

(Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Чечне зафиксирован первый случай смерти больного коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева.

«Женщина 1938 года рождения, приехавшая из Москвы, умерла сегодня утром», — рассказала Термулаева.

Всего, по официальным данным, в Чечне выявлено 10 случаев заражения COVID-19. Республика оказалась в числе первых регионов, которые ввели ограничения для борьбы с распространением заболевания. 28 марта в регионе частично ограничили передвижение граждан, въезд в Грозный был запрещен для всех, кроме постоянных жителей города, сотрудников экстренных служб, представителей органов власти и СМИ, а также поставщиков продуктов и медикаментов.

С 29 марта в Чечне жителей обязали все время оставаться дома, за исключением походов в магазин или аптеку, а также за получением медицинской помощи. По словам спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, нарушителям грозят штраф и принудительная доставка домой.

Накануне Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что к нему обратились представители органов местной власти, структур полиции и Росгвардии с предложением перечислить половину месячной зарплаты на счeт поддержки врачей и медсестeр, работающих с больными COVID-19. Кадыров эту инициативу поддержал.