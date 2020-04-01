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В Чечне умер первый пациент с коронавирусом

В республике выявлено десять больных COVID-19, введены жесткие меры карантина — передвижение граждан по Чечне ограничено, жителям запрещено выходить из домов
(Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

В Чечне зафиксирован первый случай смерти больного коронавирусом. Об этом, как передает ТАСС, сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Чеченской Республике Рита Термулаева.

«Женщина 1938 года рождения, приехавшая из Москвы, умерла сегодня утром», — рассказала Термулаева.

Всего, по официальным данным, в Чечне выявлено 10 случаев заражения COVID-19. Республика оказалась в числе первых регионов, которые ввели ограничения для борьбы с распространением заболевания. 28 марта в регионе частично ограничили передвижение граждан, въезд в Грозный был запрещен для всех, кроме постоянных жителей города, сотрудников экстренных служб, представителей органов власти и СМИ, а также поставщиков продуктов и медикаментов.

С 29 марта в Чечне жителей обязали все время оставаться дома, за исключением походов в магазин или аптеку, а также за получением медицинской помощи. По словам спикера чеченского парламента Магомеда Даудова, нарушителям грозят штраф и принудительная доставка домой.

Накануне Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что к нему обратились представители органов местной власти, структур полиции и Росгвардии с предложением перечислить половину месячной зарплаты на счeт поддержки врачей и медсестeр, работающих с больными COVID-19. Кадыров эту инициативу поддержал.

В России за сутки заразились коронавирусом 440 человек
Общество

По последним официальным данным, число зараженных в России достигло 2777, 24 человека умерли. Под медицинским наблюдением находятся более 200 тыс. человек. Самым пострадавшим от инфекции регионом остается Москва, где заболели 1880 человек. Без учета столицы в пятерку регионов с наибольшим числом больных также входят Подмосковье (134 случая), Санкт-Петербург (125), Коми (54), Свердловская область (33), Бурятия (25).

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Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Чечня, коронавирус
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