Общество , 02 янв, 19:04
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В Сети появилось предполагаемое видео момента падения лайнера в Алма-Ате
Казахские издания Zakon.kz, Tengri News и Nur.kz опубликовали видео с уличных камер наблюдения, предположительно зафиксировавших момент крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, при котором погибли 12 человек.
На кадрах виден взрыв в небе на заднем плане, а через несколько секунд самолет пикирует и падает на землю.
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