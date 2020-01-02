В Сети появилось предполагаемое видео момента падения лайнера в Алма-Ате

В Сети появилось предполагаемое видео момента падения лайнера в Алма-Ате

Казахские издания Zakon.kz, Tengri News и Nur.kz опубликовали видео с уличных камер наблюдения, предположительно зафиксировавших момент крушения пассажирского самолета авиакомпании Bek Air в Алма-Ате, при котором погибли 12 человек.

На кадрах виден взрыв в небе на заднем плане, а через несколько секунд самолет пикирует и падает на землю.

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