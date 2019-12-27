Президент Казахстана пообещал наказать виновных в крушении самолета

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что все виновные в крушении пассажирского самолета в Алма-Аты будут наказаны.

«Все виновные понесут строгое наказание в соответствии с законом», — написал он в Twitter.

Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших. Президент Казахстана пообещал, что пострадавшим будет оказана помощь.

Пассажирский лайнер Bek Air, на борту которого находились 100 человек, потерпел крушение утром 27 декабря. Погибли девять человек, еще девять, в том числе шестеро детей, пострадали.