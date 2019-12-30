Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
ФутурологияРэп как литература
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Рэп как литература
Футурология
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 62,03 (+0,26) Quote, 27 дек, 12:56
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 69,03 (+0,53) Quote, 27 дек, 12:56
За горизонт: Университет сингулярности назвал прорывные сферы для бизнеса Pro, 09:03 Трамп-2020: какой будет политика США в год президентских выборов Мнение, 09:01 Главные события 2019 года: выбор РБК Общество, 09:00  Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы Бизнес, 09:00 В Роспотребнадзоре напомнили об опасности отравления новогодними салатами Общество, 08:47 МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолета в Алма-Ате Общество, 08:37 В Псковской области опрокинулся автобус с гражданами Белоруссии Общество, 08:06 Bloomberg назвал наиболее разбогатевшего за год российского миллиардера Бизнес, 07:47 ФСБ задержала в Хабаровском крае предполагаемого вербовщика террористов Общество, 07:38 Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию Политика, 06:54 Глава ОАК допустил единое название для всех гражданских самолетов России Бизнес, 06:04 В ДФО после сообщений об угрозе взрывов эвакуировали ряд учреждений Общество, 05:41 СК начал проверку после падения гимнастки в цирке Владивостока Общество, 05:04 Ким Чен Ын потребовал принять «наступательные меры» для безопасности КНДР Политика, 04:36
Авиакатастрофа в Алма-Ате ,  
0 
МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолета в Алма-Ате
По данным следователей, крушение самолета могло произойти из-за некорректной работы навигационных служб. Среди других версий — уже озвученные ранее ошибка пилотов и техническая неисправность
Фото: Тимур Батыршин / РИА Новости

Одна из версий крушения самолета Bek Air в Алма-Ате — ошибка в работе навигационных служб, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Об этом пишет Tengrinews.kz

«В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб», — заявил министр.

Он добавил, что правоохранительные органы продолжают осмотр места происшествия и демонтаж упавшего самолета, чтобы впоследствии перенести его на территорию аэропорта для дальнейшего изучения.

Падение пассажирского самолета в Казахстане. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Ранее следствие, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность, не упоминая навигационные службы. Скляр уточнял, что при взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при уже убранном шасси. МВД также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.

Пассажирский самолет Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете, пробил бетонное ограждение, а затем врезался в двухэтажный дом. На борту было 98 человек, из которых 12 человек погибли, еще несколько десятков получили ранения.

Автор: Артём Губенко
Теги: крушение, самолет, версия, Казахстан
Материалы по теме
Вице-премьер назвал возможные причины падения самолета в Казахстане
Общество
В Казахстане нашли черные ящики потерпевшего крушение самолета
Общество
Власти Казахстана уточнили число жертв крушения лайнера в Алма-Ате
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter