МВД Казахстана назвало новую версию крушения самолета в Алма-Ате

Одна из версий крушения самолета Bek Air в Алма-Ате — ошибка в работе навигационных служб, сообщил глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев. Об этом пишет Tengrinews.kz
«В настоящее время рассматривается три версии. Первая: ошибка экипажа. Вторая: возможность технической неисправности самого борта. Третья: работа навигационных служб», — заявил министр.
Он добавил, что правоохранительные органы продолжают осмотр места происшествия и демонтаж упавшего самолета, чтобы впоследствии перенести его на территорию аэропорта для дальнейшего изучения.
Ранее следствие, а также вице-премьер Казахстана Роман Скляр называли среди возможных причин катастрофы ошибку пилотов и техническую неисправность, не упоминая навигационные службы. Скляр уточнял, что при взлете самолет дважды коснулся хвостом взлетно-посадочной полосы при уже убранном шасси. МВД также упоминало в числе версий погодные условия, однако вице-премьер отверг этот вариант.