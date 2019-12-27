Общество , 27 дек, 09:07
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Крушение пассажирского самолета в Казахстане. Главное
В Алма-Ате вскоре после взлета разбился пассажирский самолет. На борту были 98 человек, 15 из них погибли. Что известно о произошедшем — в материале РБК
Что произошло
- Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air упал вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты, около семи утра по местному времени (около 04:00 мск).
- Самолет должен был выполнить рейс в Нур-Султан (ранее — Астана).
- Лайнер потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание.
- На борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
- По предварительным данным, россиян на борту не было.
Погибшие и пострадавшие
- По состоянию на 9:00 мск известно о 15 погибших.
- По предварительным данным, размещенным пресс-службой международного аэропорта Алма-Аты, медицинская помощь оказана 60 пострадавшим.
- В числе жертв — глава совета генералов Казахстана, заслуженный работник МВД СССР Рустем Кайдаров.