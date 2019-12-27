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Как обезопасить себя от мошенников при сделках с недвижимостью. Карточки

Очевидцы сообщили детали крушения самолета в Казахстане

В Якутске 14 человек отравились на банкете

Депутат партии Порошенко нашел «позитив» в строительстве Крымского моста

Крушение пассажирского самолета в Казахстане. Главное

Исландия на трейлерах или уикенд в Париже: куда попасть в новом году

Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет

«Аэрофлот», рубль, Amazon: за какими котировками следить сегодня

Аэропорт сообщил о 60 получивших медпомощь после катастрофы в Алма-Ате

Почему руководителю не стоит стесняться брать в наставники подчиненного

В аэропорту Шереметьево пассажирский SSJ100 выкатился на грунт

На Урале произошел пожар в ангарах на площади 2 тыс. кв. м

Сделать дом уютнее: 5 функциональных вещей — себе или в подарок

Падение пассажирского самолета в Казахстане. Фоторепортаж