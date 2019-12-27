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Bek Air приостановила работу после падения самолета в Казахстане

Авиакомпания Bek Air, пассажирский самолет которой разбился в районе аэропорта Алма-Аты, приостановила свою деятельность до выяснения обстоятельств крушения. Об этом говорится в сообщении министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в Facebook.

В сообщении также говорится, что по распоряжению президента страны Касым-Жомарта Токаева была создана комиссия по расследованию инцидента. В нее войдут министр индустрии и инфраструктурного развития, а также представители других государственных органов.

Падение пассажирского самолета в Казахстане. Фоторепортаж
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27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты. Лайнер потерял высоту, пробил бетонное ограждение и врезался в двухэтажное строение рядом с территорией аэропорта. По последним данным, погибли 14 человек, еще 35 пострадали. Россиян на борту, по предварительной информации, не было.

Теги: самолет, крушение, авиакомпания
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