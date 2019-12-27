Падение пассажирского самолета в Казахстане. Фоторепортаж

В Казахстане 27 декабря вскоре после вылета из аэропорта Алма-Аты потерпел крушение самолет компании Bek Air, на борту которого находились 98 человек. Лайнер Fokker-100 не смог набрать высоту, врезался в бетонное ограждение, а затем — в двухэтажное строение. По последним данным, погибли 14 человек, еще не менее 35 пострадали