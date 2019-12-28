«Черные ящики» разбившегося в Алма-Ате самолета передадут в Москву

Бортовые самописцы самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в Алма-Ате 27 декабря, передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву. Об этом сообщается на странице Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в Twitter.

В ведомстве добавили, что на месте авиакатастрофы работает следственно-оперативная группа, которая извлекла «черные ящики». Они будут переданы в МАК для экспертизы в воскресенье, 29 декабря.

Бортовые самописцы потерпевшего крушение пассажирского самолета Fokker-100 были обнаружены накануне.

Пассажирский самолет Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете, пробил бетонное ограждение, а затем врезался в двухэтажный дом. На борту было 98 человек, из которых 12 человек погибли, еще 49 получили ранения.