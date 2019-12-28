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Авиакатастрофа в Алма-Ате ,  
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«Черные ящики» разбившегося в Алма-Ате самолета передадут в Москву

Бортовые самописцы самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в Алма-Ате 27 декабря, передадут для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в Москву. Об этом сообщается на странице Министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана в Twitter.

В ведомстве добавили, что на месте авиакатастрофы работает следственно-оперативная группа, которая извлекла «черные ящики». Они будут переданы в МАК для экспертизы в воскресенье, 29 декабря.

Падение пассажирского самолета в Казахстане. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Бортовые самописцы потерпевшего крушение пассажирского самолета Fokker-100 были обнаружены накануне.

Пассажирский самолет Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, потерял высоту на взлете, пробил бетонное ограждение, а затем врезался в двухэтажный дом. На борту было 98 человек, из которых 12 человек погибли, еще 49 получили ранения.

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Среди основных версий причин падения самолета — ошибка пилотов, плохие метеоусловия и техническая неисправность. В настоящее время ведется расследование.

В Казахстане 28 декабря объявлен днем общенационального траура по погибшим в авиакатастрофе.
 

Теги: Алма-Ата, авиакатастрофа, черный ящик, Москва, МАК
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