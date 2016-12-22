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Адвокат рассказал о возмещении ущерба хозяйке поврежденной Хаски машины
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Адвокат рассказал о возмещении ущерба хозяйке поврежденной Хаски машины
Общество, 20:49
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Адвокат рассказал о возмещении ущерба хозяйке поврежденной Хаски машины

Хозяйке машины, поврежденной в ходе стихийного выступления рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в Краснодаре, был полностью возмещен ущерб согласно выдвинутым требованиям, сообщил РБК адвокат музыканта Алексей Аванесян.

«Пока Дмитрий сидел в изоляторе, кубанский ресторатор Тахир Холикбердиев вышел на меня, предложил свою помощь», — сказал адвокат. Он пояснил, что выплата компенсации была необходима, чтобы уголовное дело в отношении Хаски не было возбуждено.

По словам Аванесяна, ресторатор объяснил свое желание выплатить компенсацию по делу рэпера тем, что ему «не нравится, когда такое происходит при проведении концертов у нас на Кубани». «Он (Холикбердиев. — РБК) ничего не требовал и даже не знает его (Хаски. — РБК)», — добавил адвокат.

Видео: lintsy17 / Twitter

21 ноября Хаски должен был выступить с концертом в Краснодаре. По словам менеджера музыканта, из-за требований прокуратуры мероприятие перенесли из Arena Hall в клуб Bounce. Однако там его провести также не удалось — в заведении выключили свет. В итоге Хаски залез на стоявшую рядом с клубом машину и начал петь свои песни вместе с фанатами.

Полиция задержала его и на следующий день он получил 12 суток ареста по трем административным делам (мелкое хулиганство, отказ пройти медосвидетельствование и организация массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшая нарушение общественного порядка).

Рэпер Хаски вышел на свободу
Общество

В региональном МВД сообщили, что правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 167 УК (умышленное уничтожение или повреждение имущества), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В поддержку Кузнецова выступили рэперы Oxxxymiron, Баста и Noize MC, 26 ноября они провели концерт «Я буду петь свою музыку» (строчка из песни «Ай», во время исполнения которой задержали Хаски). «Мы можем не разделять взглядов Хаски, не понимать его музыку или акционизм, но при этом должны принципиально поддержать его в этот сложный момент», — написал Oxxxymiron в Instagram, отметив, что всю выручку от концерта планируется передать Хаски. Незадолго до начала мероприятия суд выпустил рэпера из-под ареста.

Теги: рэпер
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