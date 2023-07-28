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СФ одобрил закон о штрафе ₽30 тыс. за неявку в военкомат по повестке

Совет Федерации одобрил закон о штрафе ₽30 тыс. за неявку в военкомат по повестке
Фото: Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Члены Совета Федерации одобрили принятый Госдумой закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военный комиссариат по повестке или нарушение порядка воинского учета.

По новому закону, за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.);

Гражданина также смогут оштрафовать на сумму от 1 тыс. до 5 тыс. руб., если тот не сообщил об изменении своих учетных данных, таких как место работы, семейное положение и др. А если призывник переехал на новое место жительства и не сообщил об этом в военкомат, его смогут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб.

Изначально комитет Госдумы по обороне настаивал на штрафе за неявку в военкомат по повестке в размере 50 тыс. руб., однако накануне в закон была внесена поправка о снижении такого штрафа до 30 тыс. руб.

Кроме штрафа не явившимся в военкомат россиянам грозит ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП и самозанятых, приостановка государственной регистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.

Правительство 26 июля утвердило форму повестки о мобилизации. Прежде для этого использовалась типовая форма повестки по призыву. Новая форма содержит ссылку на указ президента Владимира Путина «об объявлении мобилизации». В прошлом году глава государства подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации». Форма повестки не содержит слова «частичная» и номера указа президента.

В тексте есть рекомендации взять с собой туалетные принадлежности, еду на один день и документы, а также предупреждение об уголовной ответственности. При этом последняя наступает только в случае уклонения от призыва, а за неявку в военные комиссариаты по повестке, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации граждан грозит административная ответственность в виде штрафа.

После того как был завершен призыв по частичной мобилизации в прошлом октябре, в Думе утверждали, что отказались от идеи уголовной ответственности за уклонение от службы по мобилизации из-за утраты актуальности.

Теги
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