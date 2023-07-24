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В Думе передумали повышать штраф за неявку в военкомат до 50 тыс. руб.
В Госдуме решили повысить штраф за неявку в военкомат по повестке до 30 тыс. руб., а не 50
В Госдуме решили снизить штраф за неявку граждан в военкомат без уважительной причины с предложенных ранее 50 тыс. руб. до 30 тыс. руб., следует из таблицы поправок к законопроекту, рекомендованных к принятию. В тексте законопроекта ко второму чтению также указана эта сумма.
Пока за такой проступок статьей 21.5 КоАП предусмотрен штраф от 500 до 3 тыс. руб.
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