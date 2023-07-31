Путин подписал закон о повышении в России штрафа за неявку в военкомат до 30 тыс. руб.

Путин повысил штраф за неявку в военкомат до 30 тыс. руб.

С 1 октября за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины россиянину будет грозить штраф в 30 тыс. руб. Закон подписал президент России Путин, ранее документ одобрили Госдума и Совфед

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. руб. штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.).

Если призывник переехал на новое место жительства, но не сообщил об этом в военкомат, то его могут оштрафовать на сумму 10 тыс. до 20 тыс. руб. Если он не

сообщил об изменении своих учетных данных (место работы, семейное положение), то штраф составит от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Закон вступит в силу с 1 октября.

Ранее, 25 июля депутаты Госдумы одобрили закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военный комиссариат по повестке, а 28 июля закон одобрили члены Совета Федерации.

Изначально комитет Госдумы по обороне настаивал на штрафе за неявку в военкомат по повестке в размере 50 тыс. руб., а за неуведомление о смене семейного статуса или работы — 20 тыс. руб.

Тем не менее 24 июля в закон была внесена поправка о снижении такого штрафа до 30 тыс. руб.

Кроме штрафа не явившимся в военкомат россиянам грозит ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП, приостановка госрегистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.

Уголовная ответственность наступает только в случае уклонения от призыва, а за неявку в военные комиссариаты по повестке грозит административная ответственность в виде штрафа.