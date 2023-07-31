Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 29 июля
EUR ЦБ: 99,96 (-0,26) Инвестиции, 28 июл, 18:28 Курс доллара на 29 июля
USD ЦБ: 90,98 (+0,96) Инвестиции, 28 июл, 18:28
Клишас назвал неконституционными призывы Дугина к репрессиям и цензуре Политика, 15:54
Минобороны сообщило об ударе по цеху сборки беспилотников для ВСУ Политика, 15:39
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:38
Патрушев назвал США спонсорами терроризма из-за атак на Крымский мост Политика, 15:31
Путин повысил штраф за неявку в военкомат до 30 тыс. руб. Политика, 15:26
В Киеве допустили возвращение на фронт вернувшихся из плена «азовцев» Политика, 15:20
«Галс-Девелопмент» утвердил проект благоустройства «Маслово Forest Club» Пресс-релиз, 15:17
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 15:16
В МИДе заявили, что россияне не пострадали при теракте в Пакистане Политика, 15:15
Польша разместила снайперов на границе с Белоруссией Политика, 15:10
«Честно много не заработаешь»: как бороться с ограничивающими установками Pro, 15:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:03
Суд ЕС снова частично приостановил санкции против Никиты Мазепина Спорт, 15:00
На месте взрыва в гаражах в Волгодонске следов взрывчатки не нашли Общество, 14:46
Политика ,  
0 

Путин повысил штраф за неявку в военкомат до 30 тыс. руб.

Путин подписал закон о повышении в России штрафа за неявку в военкомат до 30 тыс. руб.
С 1 октября за неявку в военкомат по повестке без уважительной причины россиянину будет грозить штраф в 30 тыс. руб. Закон подписал президент России Путин, ранее документ одобрили Госдума и Совфед
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС
Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. руб. штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь за неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. руб. (сейчас от 500 до 3 тыс. руб.).

Если призывник переехал на новое место жительства, но не сообщил об этом в военкомат, то его могут оштрафовать на сумму 10 тыс. до 20 тыс. руб. Если он не
сообщил об изменении своих учетных данных (место работы, семейное положение), то штраф составит от 1 тыс. до 5 тыс. руб.

Закон вступит в силу с 1 октября.

Ранее, 25 июля депутаты Госдумы одобрили закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военный комиссариат по повестке, а 28 июля закон одобрили члены Совета Федерации.

Изначально комитет Госдумы по обороне настаивал на штрафе за неявку в военкомат по повестке в размере 50 тыс. руб., а за неуведомление о смене семейного статуса или работы — 20 тыс. руб.

Читайте на РБК Pro
Не только дивиденды: какие драйверы роста остались на российском рынке
Почему «безобидные» капли в нос могут довести вас до операционного стола
Это работает даже с киднепперами: правила переговоров от экс-агента ФБР
Ниже нуля. В США арестован выходец из СССР, обвиненный в краже миллионов

Тем не менее 24 июля в закон была внесена поправка о снижении такого штрафа до 30 тыс. руб.

Кроме штрафа не явившимся в военкомат россиянам грозит ограничение права на управление автомобилем, запрет на регистрацию в качестве ИП, приостановка госрегистрации недвижимости, отказ в получении кредитов и займов.

Уголовная ответственность наступает только в случае уклонения от призыва, а за неявку в военные комиссариаты по повестке грозит административная ответственность в виде штрафа.

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин законы штраф военкомат Россия
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Россиянам разрешили отправлять уведомления в военкомат через «Госуслуги»
Общество
СФ одобрил закон о штрафе ₽30 тыс. за неявку в военкомат по повестке
Политика
Госдума приняла закон о штрафах до ₽30 тыс. за неявку в военкомат
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter