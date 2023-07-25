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Госдума приняла закон о штрафах до ₽30 тыс. за неявку в военкомат
Госдума приняла закон о штрафах до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат по повестке
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон об ужесточении административной ответственности за неявку в военные комиссариаты по повестке, неоказание содействия комиссариатам в мобилизационной работе и непредоставление списков подлежащих мобилизации граждан.
Законом предусмотрены следующие поправки:
- За неявку без уважительной причины по повестке штраф будет составлять от 10 тыс. до 30 тыс. руб (сейчас — от 500 до 3 тыс. руб.);
- За несообщение гражданином в военкомат об изменении семейного положения, образования, места работы, учебы или должности, о переезде на новое место жительства — от 1 тыс. до 5 тыс. руб. (сейчас — от 500 до 3 тыс. руб.). При этом призывника, сменившего место жительства во время призыва и не сообщившего об этом в военкомат, оштрафуют на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб;
- За непредставление в военкомат списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет, за неоповещение их о повестках и необеспечение возможности своевременно явиться по вызову штраф для должностных лиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. руб., для юридических — от 350 тыс. до 400 тыс. руб.
- Также предусматривается административная ответственность за неоказание содействия военным комиссариатам в их мобилизационной работе при объявлении мобилизации. Для должностных лиц штраф составит от 60 тыс. до 80 тыс. руб., на юрлиц — от 400 тыс. до 500 тыс. руб.
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