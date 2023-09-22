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Военная операция на Украине ,  
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Картаполов сообщил, кого коснется штраф до ₽30 тыс. за неявку по повестке

Картаполов рассказал, кого коснется штраф до ₽30 тыс. за неявку по повестке
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Военная операция на Украине
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская Правда / Global Look Press

Штраф на сумму до 30 тыс. руб. за неявку в военкомат по повестке грозит только тем, кто с 1 октября не явится в военкомат после получения бумажной повестки. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме. Электронные повестки до полноценного запуска реестра воинского учета могут приходить только в тестовом режиме и дублировать повестки в письменной форме, объяснил Картаполов.

Депутат напомнил, что новые нормы о реестре воинского учета и реестре электронных повесток «начнут работать с момента создания этого реестра, которым занимается Минцифры». «Но надо понимать, что у нас есть регионы, где уже создана вся инфраструктура, и они готовы к запуску такого реестра. <...> В тех регионах, где нужная инфраструктура уже есть, могут приходить электронные повестки», — отметил Картаполов.

Пока что максимальный размер штрафа за неявку по повестке в военкомат без уважительной причины составляет 3 тыс. руб. Как напомнил Картаполов, с 1 октября (традиционной даты начала осеннего призыва) вступают в силу новые нормы, согласно которым максимальный размер штрафа повышается до 30 тыс. руб., если гражданин не явится в военкомат спустя 20 дней после получения повестки.

19 сентября замминистра цифрового развития Олег Качанов заявил, что единый реестр воинского учета, в котором будут размещать электронные повестки, начнет полноценно использоваться не раньше 2025 года. Он объяснил это жесткими требованиями к информационной безопасности и инфраструктуре.

«Сведения, которые в нем [реестре] содержатся, не составляют военную тайну, да, но они составляют служебную тайну. <…> Это сведения, которые, по сути, касаются лиц на территории Российской Федерации», — сказал Качанов.

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Однако до конца года планируется запустить пилотный проект реестра, добавил замминистра. По его словам, он будет действовать не на всей территории страны, а только в одном-двух субъектах.

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Андрей Картаполов штраф повестка военкомат призыв электронные повестки Единый реестр воинского учета
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