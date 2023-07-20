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Госдума одобрила поправку о штрафе в ₽50 тыс. за неявку в военкомат

Госдума одобрила поправку об увеличении штрафа за неявку в военкомат по повестке
Люди у здания военкомата
Люди у здания военкомата (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил увеличение штрафов до 50 тыс. рублей штрафов для граждан за неявку по повестке в военкомат без уважительных причин. Сейчас за такой проступок предусмотрен штраф от 500 до 3 тыс. руб.

Также депутаты одобрили поправку об увеличении штрафа до 20 тыс. руб. для граждан, которые не сообщили в военкомат о том, что у них поменялось семейное положение, место работы, учебы, жительства или не сообщили сведения об образовании.

В комитете Госдумы также одобрил введение штрафов до 500 тыс. руб. за неоказание содействия военкоматам при объявлении мобилизации, а также до 400 тыс. руб. штрафов за непредставление в военкомат списков граждан для первоначальной постановки на воинский учет.

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