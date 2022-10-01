Шойгу пообещал не призывать женщин в рамках мобилизации

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Женщин не будут призывать в рамках проходящей в России частичной мобилизации, заявил журналистам министр обороны Сергей Шойгу.

«Нет. Этого не было и в планах на будущее. Мы не собираемся призывать женщин», — сказал министр обороны (цитата по ТАСС).

Отсрочку от призыва в рамках частичной мобилизации также получат студенты коммерческих вузов с государственной аккредитацией, рассказал глава ведомства. По его словам, сейчас готовятся дополнения в указ президента, которым уже отсрочка уже предоставлена студентам государственных вузов.

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