Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию
Президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв на срочную военную службу и отложил демобилизацию, следует из указа, опубликованного на сайте главы государства.
Зеленский внес изменения в указ № 687/2021 «Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2022 году» от 29 декабря. Из него исключены пункты о проведении призывной кампании в октябре-декабре.
Кроме того, украинский лидер отложил увольнение в запас военнослужащих на срок «не ранее объявления в установленном порядке демобилизации».
Аналогичные решения Зеленский принял в середине апреля перед весенним призывом.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине, назвав ее целями «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», а также «демилитаризацию и денацификацию» соседней страны.
Зеленский в ответ ввел военное положение в стране и объявил мобилизацию. С тех пор они неоднократно продлевались, последний раз — в середине августа. Военное положение и мобилизация продлятся еще 90 дней, до 21 ноября этого года.
30 сентября Путин подписал договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей после референдумов. До этого российская сторона признала их независимость в административных границах. Часть этих территорий по-прежнему контролирует Украина.