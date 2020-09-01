Минск и Москва договорились о восстановлении транспортного сообщения

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Власти России и Белоруссии договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения между двумя странами. В сообщении Министерства транспорта и коммуникаций Белоруссии говорится, что решение об этом было принято в ходе прошедших в Москве переговорах представителей санитарно-эпидемиологических служб.

«Представителями двух стран был подписан протокол, в котором стороны договорились разработать план мероприятий по поэтапному возобновлению транспортного сообщения», — говорится в сообщении ведомства.

В Минтрансе также отметили, что в ходе переговоров были выработаны «дальнейшие шаги по возможности возобновления воздушного сообщения между странами».

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