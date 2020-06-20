Жизнь после карантина: как мир выходит из самоизоляции

​Бангкок, Таиланд. Молодые люди в кинотеатре, который работает с обязательным соблюдением социальной дистанции между зрителями. По данным на 19 июня, в стране зарегистрировано​ более 3 тыс. случаев заражения.

Кинотеатры в России могут открыться в июле, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В них должны соблюдаться специальная плотность рассадки и использоваться индивидуальные средства защиты