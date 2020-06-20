Жизнь после карантина: как мир выходит из самоизоляции
Бангкок, Таиланд. Молодые люди в кинотеатре, который работает с обязательным соблюдением социальной дистанции между зрителями. По данным на 19 июня, в стране зарегистрировано более 3 тыс. случаев заражения.
Кинотеатры в России могут открыться в июле, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В них должны соблюдаться специальная плотность рассадки и использоваться индивидуальные средства защиты
Памплона, Испания. Робот обслуживает посетителей в баре на площади Кастильо. В Испании рестораны и кафе открыли веранды и террасы еще в конце мая. По данным на 19 июня, в стране зарегистрировано более 245 тыс. случаев заражения COVID-19.
В российской столице рестораны и кафе, обслуживающие посетителей на верандах, открылись 16 июня. 23 июня будет разрешено обслуживание в помещениях
Стамбул. Мужчина во время посещения хамама. Работа разрешена в условиях социального дистанцирования, посетители обязаны носить маски и пластиковые козырьки на лицах. Снимать маски можно только при входе непосредственно в хамам. Банщики обязаны носить маски и козырьки на протяжении всего сеанса. По данным на 19 июня, в Турции зарегистрировано более 184 тыс. случаев заражения коронавирусом
Манила, Филиппины. Парикмахерские на Филиппинах открылись 8 июня, мастерам разрешено работать только в защитных масках, между креслами установлены перегородки. В салонах красоты пока можно только подстричься — маникюр, педикюр и некоторые другие услуги пока запрещены. По данным на 19 июня, в стране зарегистрировано более 27 тыс. случаев заражения COVID-19.
В большинстве российских регионов парикмахерские начали работать в конце мая — начале июня. Ношение масок в них остается обязательным
София, Болгария. Зрители на стадионе «Георгий Аспарухов». Многие страны возобновили футбольные турниры, однако болельщиков на игры допускают не везде или с обязательным ограничением плотности загрузки трибун. По данным на 19 июня, в стране зарегистрировано более 3 тыс. cлучаев заражения.
В России болельщики смогут посетить матчи только при разрешении региональных властей. На первом этапе трибуны смогут заполняться не более чем на 10%. Всех пришедших обяжут надеть перчатки и маски
Рио-де-Жанейро, Бразилия. Жених и невеста по дороге на регистрацию брака. В большинстве стран мира не было запрета на заключение брака во время пандемии, ограничения в основном касались торжественной церемонии и количества приглашенных. По данным на 19 июня, в Бразилии зарегистрировано более 970 тыс. случаев болезни.
В Москве вступить в брак в присутствии гостей и под живую музыку снова можно будет с 23 июня
Казань, Россия. Люди занимаются йогой на открытом воздухе. Требования о строгой самоизоляции сняты в большинстве российских регионов. В Москве заниматься спортом на улице разрешили 1 июня. По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано более 560 тыс. случаев заражения COVID-19
Токио, Япония. Покупатели в магазинах обязаны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано более 17 тыс. инфицированных
Амман, Иордания. В июне в Иордании открылись детские сады и школы. Преподаватели обязаны носить маски и защитные костюмы. По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано более 1 тыс. случаев.
В России детские сады работают в режиме дежурных групп
Кейптаун, ЮАР. Балерины в масках и перчатках во время репетиции, которая проходит с соблюдением социальной дистанции. По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано более 83 тыс. случаев заражения COVID-19
Лондон, Великобритания. Премьер-министр страны Борис Джонсон (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон проводят встречу с соблюдением социальной дистанции. Макрон стал первым мировым лидером, приехавшим в Великобританию с начала пандемии — после выздоровления Джонсона, переболевшего коронавирусом
Рига, Латвия. Посетители автокинотеатра. По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано более 1 тыс. случаев заражения.
В некоторых странах ЕС и в США автокинотеатры получили распространение давно. В России же первые такие киносеансы начались только в мае. Согласно официальной статистике, за сеанс такой кинотеатр собирает максимум 44 тыс. руб.