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Жизнь после карантина: как мир выходит из самоизоляции

Страны мира продолжают снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса: открываются рестораны, парикмахерские и кинотеатры, возобновляется авиасообщение. Тем не менее продолжают действовать правила самоизоляции и требование носить маски в общественных местах, многие остаются на удаленной работе. Как мир выходит из самоизоляции, привыкая к новым требованиям, — в фоторепортаже РБК
Фото: Sakchai Lalit / AP
Фото: Sakchai Lalit / AP

​Бангкок, Таиланд. Молодые люди в кинотеатре, который работает с обязательным соблюдением социальной дистанции между зрителями. По данным на 19 июня, в стране зарегистрировано​ более 3 тыс. случаев заражения.

Кинотеатры в России могут открыться в июле, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В них должны соблюдаться специальная плотность рассадки и использоваться индивидуальные средства защиты

Фото: Alvaro Barrientos / AP
Фото: Alvaro Barrientos / AP

Памплона, Испания. Робот обслуживает посетителей в баре на площади Кастильо​. В Испании рестораны и кафе открыли веранды и террасы еще в конце мая. По данным на 19 июня, в стране зарегистрировано​​ более 245 тыс. случаев заражения COVID-19.

В российской столице рестораны и кафе, обслуживающие посетителей на верандах, открылись 16 июня. 23 июня будет разрешено обслуживание в помещениях

Фото: Murad Sezer / Reuters
Фото: Murad Sezer / Reuters

Стамбул. Мужчина во время посещения хамама. Работа разрешена в условиях социального дистанцирования, посетители обязаны носить маски и пластиковые козырьки на лицах. Снимать маски можно только при входе непосредственно в хамам. Банщики обязаны носить маски и козырьки на протяжении всего сеанса. По данным на 19 июня, в Турции зарегистрировано​ более 184 тыс. случаев заражения коронавирусом

Фото: Aaron Favila / AP
Фото: Aaron Favila / AP

Манила, Филиппины. Парикмахерские на Филиппинах открылись 8 июня, мастерам разрешено работать только в защитных масках, между креслами установлены перегородки. В салонах красоты пока можно только подстричься — маникюр, педикюр и некоторые другие услуги пока запрещены. По данным на 19 июня, в стране зарегистрировано​​ более 27 тыс. случаев заражения COVID-19.

В большинстве российских регионов парикмахерские начали работать в конце мая — начале июня. Ношение масок в них остается обязательным

Фото: Reuters
Фото: Reuters

София, Болгария. Зрители на стадионе «Георгий Аспарухов». Многие страны возобновили футбольные турниры, однако болельщиков на игры допускают не везде или с обязательным ограничением плотности загрузки трибун. По данным на 19 июня, в стране зарегистрировано​​ более 3 тыс. cлучаев заражения.

В России болельщики смогут посетить матчи только при разрешении региональных властей. На первом этапе трибуны смогут заполняться не более чем на 10%. Всех пришедших обяжут надеть перчатки и маски

Фото: Silvia Izquierdo / AP
Фото: Silvia Izquierdo / AP

Рио-де-Жанейро, Бразилия. Жених и невеста по дороге на регистрацию брака. В большинстве стран мира не было запрета на заключение брака во время пандемии, ограничения в основном касались торжественной церемонии и количества приглашенных. По данным на 19 июня, в Бразилии зарегистрировано​​ более 970 тыс. случаев болезни.

В Москве вступить в брак в присутствии гостей и под живую музыку снова можно будет с 23 июня

Фото: Алексей Насыров / Reuters
Фото: Алексей Насыров / Reuters

Казань, Россия. Люди занимаются йогой на открытом воздухе. Требования о строгой самоизоляции сняты в большинстве российских регионов. В Москве заниматься спортом на улице разрешили 1 июня. По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано​​​ более 560 тыс. случаев заражения COVID-19

Фото: Eugene Hoshiko / AP
Фото: Eugene Hoshiko / AP

Токио, Япония. Покупатели в магазинах обязаны соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки. По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано​​ более 17 тыс. инфицированных

Фото: Muhammad Hamed / Reuters
Фото: Muhammad Hamed / Reuters

Амман, Иордания. В июне в Иордании открылись детские сады и школы. Преподаватели обязаны носить маски и защитные костюмы. По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано​​​ более 1 тыс. случаев.

В России детские сады работают в режиме дежурных групп

Фото: Nardus Engelbrecht / AP
Фото: Nardus Engelbrecht / AP

Кейптаун, ЮАР. Балерины в масках и перчатках во время репетиции, которая проходит с соблюдением социальной дистанции.​ По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано​​​​ более 83 тыс. случаев заражения COVID-19

Фото: Frank Augstein / Getty Images
Фото: Frank Augstein / Getty Images

Лондон, Великобритания. Премьер-министр страны Борис Джонсон (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон проводят встречу с соблюдением социальной дистанции. Макрон стал первым мировым лидером, приехавшим в Великобританию с начала пандемии — после выздоровления Джонсона, переболевшего коронавирусом

Фото: Ints Kalnins / Reuters
Фото: Ints Kalnins / Reuters

Рига, Латвия. Посетители автокинотеатра. ​По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано​​​​​ более 1 тыс. случаев заражения.

В некоторых странах ЕС и в США автокинотеатры получили распространение давно. В России же первые такие киносеансы начались только в мае. Согласно официальной статистике, за сеанс такой кинотеатр собирает максимум 44 тыс. руб.

Фото: Caitlin Ochs / Reuters
Фото: Caitlin Ochs / Reuters
Нью-Йорк, США. Маски в прихожей дома семьи Хассеброек. По данным на 19 июня, в cтране зарегистрировано​​​​​ более 2 млн случаев заражения COVID-19.
Теги: мультимедиа, коронавирус
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