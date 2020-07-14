Россия возобновит транспортное сообщение с Белоруссией

Премьер-министры обеих стран договорились о возобновлении авиационного и железнодорожного сообщения, но точную дату не назвали

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Авиационное и железнодорожное сообщение между Россией и Белоруссией будет возобновлено в ближайшее время. Об этом после переговоров с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил глава белорусского правительства Роман Головченко, сообщает агентство БелТА.

«Мы поднимали этот вопрос. Российская сторона мониторит ситуацию, исходя из своей эпидемиологической обстановки. Как мы поняли, ожидается, что в ближайшие дни будет возобновлено транспортное сообщение с Республикой Беларусь», — цитирует агентство Головченко. На уточняющий вопрос о датах белорусский премьер ответил: «Конкретно пока не называют, просят подождать официального решения». Встреча премьеров прошла в Москве.

РБК направил запрос пресс-секретарю премьер-министра России, а также обратился за комментариями в пресс-службы посольства России в Белоруссии и посольства Белоруссии в России.

Транспортное сообщение между Россией и Белоруссией было прервано в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Первые ограничения на передвижение людей между Россией и Белоруссией были введены 16 марта. Тогда Мишустин распорядился частично закрыть границу с Белоруссией, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса. Белорусский лидер Александр Лукашенко в ответ на это заявил, что в то время как в стране относительно спокойная ситуация, Россия уже «вся полыхает от коронавируса». Президент Белоруссии тогда уточнил, что с эпидемией нужно бороться «профессионально и точечно» и более эффективным средством является быстрая проверка на заболевание и оперативная постановка на карантин, а не закрытие границ.