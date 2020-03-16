Вирус из Китая , 16 мар, 20:22
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Правительство подготовило проект о запрете въезда иностранцам в Россию
Запрет не коснется дипломатов, а также экипажей, работающих на международном транспорте и тех, кто едет на похороны близких родственников
В рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции правительство подготовило проект, предусматривающий временный запрет на въезд в Россию гражданам иностранных государств, следует из сообщения пресс-службы кабмина, поступившего в РБК.
Ограничение не коснется работающих в России дипломатов, членов официальных делегаций, экипажей самолетов, морских и речных судов, поездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, а также постоянно проживающих России лиц и тех, кто направляется на похороны близких родственников.
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