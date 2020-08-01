Пандемия коронавируса , 01 авг, 12:13
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Россия открывает перелеты, Москва — театры, Абхазия — границу. Главное
Главное о новом этапе послаблений ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса, — в материале РБК
- С 1 августа в России возобновляется международное авиасообщение, прерванное в конце марта из-за распространения новой коронавирусной инфекции.
- Пока что полеты решено возобновить с тремя странами — Великобританией, Турцией и Танзанией. Утром 1 августа из московского Шереметьево в Стамбул вылетел регулярный рейс «Аэрофлота».
- С 1 августа запланированы рейсы «Победы» и турецких авиакомпаний Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Со 2 августа полеты в Россию возобновит британская British Airways.
- Полеты в Турцию возобновляются в два этапа: с 1 августа начались рейсы в Стамбул и Анкару, а с 10 августа — на основные турецкие курорты (Анталья, Бодрум и Даламан). Улететь можно будет из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.
- Полеты в Стамбул и Лондон будут выполняться по сокращенной программе, говорили РБК в «Аэрофлоте».
- Прибывшим в Великобританию россиянам придется отправиться на двухнедельную изоляцию.
- С 1 августа должна открыться граница России с Абхазией.
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С 1 августа в Москве также разрешено возобновить работу театрам, но при условии, что число зрителей будет ограничено 50% от общей вместимости. В начале июля в Большом театре и Ленкоме сообщили РБК об отказе возобновлять сезон с этой даты, в Театре наций собираются представить свой репертуар зрителям только в начале сентября.
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Помимо этого с 1 августа в столице могут открыться кинотеатры, можно будет проводить и концерты, говорил мэр города Сергей Собянин.
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В Подмосковье с 1 августа помимо кинотеатров могут открыться гостиницы и санатории.
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