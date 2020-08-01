С 1 августа в Москве также разрешено возобновить работу театрам, но при условии, что число зрителей будет ограничено 50% от общей вместимости. В начале июля в Большом театре и Ленкоме сообщили РБК об отказе возобновлять сезон с этой даты, в Театре наций собираются представить свой репертуар зрителям только в начале сентября.