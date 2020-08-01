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Из Шереметьево вылетел первый после снятия ограничений зарубежный рейс

Из московского аэропорта Шереметьево в Стамбул вылетел регулярный рейс «Аэрофлота», следует из данных онлайн-табло аэропорта. Он стал первым после возобновления авиасообщения с зарубежными странами.

По данным онлайн-табло, самолет вылетел в 07:45 мск.

Кроме того, с 1 августа запланированы рейсы «Победы» и турецких авиакомпаний Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Со 2 августа полеты в Россию возобновит британская British Airways.

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Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Выполнение международных регулярных и чартерных рейсов было приостановлено по решению российских властей 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что полеты частично возобновятся с августа.

На первом этапе рейсы за границу будут выполняться из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Великобританию, Танзанию и Турцию. ТАСС со ссылкой на два источника в авиаотрасли сообщает, что власти обсуждают вопрос полного восстановления международного авиасообщения с 11 августа.

Теги: пандемия, Шереметьево
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