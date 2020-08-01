Из Шереметьево вылетел первый после снятия ограничений зарубежный рейс

Из московского аэропорта Шереметьево в Стамбул вылетел регулярный рейс «Аэрофлота», следует из данных онлайн-табло аэропорта. Он стал первым после возобновления авиасообщения с зарубежными странами.

По данным онлайн-табло, самолет вылетел в 07:45 мск.

Кроме того, с 1 августа запланированы рейсы «Победы» и турецких авиакомпаний Pegasus Airlines и Turkish Airlines. Со 2 августа полеты в Россию возобновит британская British Airways.

Выполнение международных регулярных и чартерных рейсов было приостановлено по решению российских властей 27 марта из-за угрозы распространения коронавируса. 24 июля премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что полеты частично возобновятся с августа.