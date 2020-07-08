Театры в Москве откроют 1 августа

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Московские театры смогут возобновить работу 1 августа. Об этом сообщил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, передает ТАСС.

Открыться они смогут при условии соблюдения мер безопасности. В частности, количество зрителей на спектаклях должно быть ограничено до 50% от обычного количества.

«У нас хорошая новость для нас, для театралов, сегодня. В Москве разрешают открыть театры, с тем чтобы в театрах собиралось 50% зрителей. Это с 1 августа», — сказал Швыдкой на пресс-конференции в онлайн формате.

Он заметил, что надеется на то, что к сентябрю театрам разрешат собирать в залах больше зрителей.

Театры и кинотеатры были закрыты в Москве с середины марта. Чуть позже, с 17 марта, распоряжение о закрытии находящихся в федеральном ведении учреждений культуры издало профильное министерство. Решения об открытии учреждений с учетом эпидемиологической обстановки должны принимать региональные власти.