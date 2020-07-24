Роспотребнадзор потребовал ходить на концерты и в театры только в масках

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Россияне смогут посещать спектакли и концерты только в защитных масках. Об этом говорится в рекомендациях Роспотребнадзора, передает ТАСС.

В связи с этим ведомство рекомендовало площадкам самим начать продажу масок, чтобы зрители могли купить их на месте.

В то же время из-за угрозы распространения коронавируса на концертах запретили продавать продукты питания, кроме воды и напитков в промышленной упаковке.

Рекомендации коснулись и самих представлений. Музыканты, играющие на духовых инструментах, на концертах должны соблюдать дистанцию не менее 2 м, а над раструбами их инструментов должны быть установлены защитные экраны.

Помимо этого, Роспотребнадзор рекомендовал не показывать в театрах спектакли с массовыми и хоровыми сценами, сообщило «РИА Новости».