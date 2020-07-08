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Большой театр и Ленком отказались открыться 1 августа

С момента официального разрешения на работу театров должно пройти несколько недель, чтобы артисты смогли перед выходом на сцену освежить забытый репертуар, пояснили руководители театров. Смущают их и введенные властями ограничения
Вид на Большой театр
Вид на Большой театр (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Хотя власти готовы разрешить театрам в Москве начать работу с 1 августа, часть из них пока не намерены возобновлять деятельность. В частности, об отказе начать сезон с 1 августа сообщили РБК в Большом театре и Ленкоме.

О том, что московские театры смогут открыть свои двери с 1 августа, ранее заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он сообщил, что для них будут действовать ограничения — в залы запретят запускать более половины обычного количества зрителей.

Окончательное решение о дате открытия театров и снятии других ограничений должны принимать региональные власти.

Директор Большого театра Владимир Урин заявил РБК, что театр не откроется 1 августа. «В связи с тем, что Большой театр собирается открываться с 15 сентября, я думаю, что к этому времени будет не 50% заполнение зала, а 100%. Поэтому я и не открываюсь в августе, потому что понимаю, что будут ограничения», — пояснил он.

Глава директорской ложи театров Москвы и руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер в разговоре с РБК также сообщил, что его театр не готов начать работу с 1 августа. Он объяснил, что артистам нужно освоиться после долгого перерыва. «Нет, мы не готовы открываться с 1 августа. Учитывая консультации и с [главой Роспотребнадзора] Поповой Анной Юрьевной, и с нашим министром московским Кибовским Александром Владимировичем, мы планировали в августе начать репетировать все спектакли, которые уже пять месяцев не играются. Чтобы выйти на сцену и продавать билеты, надо сначала восстановить весь репертуар, который идет. У нас 18 спектаклей, которые надо пройти, это месяца даже мало. Поэтому мы с 1 августа начинаем работу над восстановлением спектаклей текущего репертуара и работу над новыми спектаклями», — рассказал РБК Варшавер.

Среди других причин отсрочки он, как и Урин, назвал ограничение числа зрителей: «В сентябре только, мы надеемся, уже разрешат полную заполняемость зрительного зала. А как будут себя вести актеры на сцене, там тоже будет 50% их вместо 100%? Зритель хочет видеть своих любимых артистов, притом не в масках, за свои деньги он должен видеть своего любимца на сцене».

«С одной стороны, мы рады, что это случилось, это лучше, чем вообще ничего не играть, но с другой — это же театр. Я в своем интервью сказал, что лучше отложить открытие, но дать возможность зрителю иметь полное впечатление о спектаклях, на которые он приходит», — заключил Варшавер.

Директор театра «Московская оперетта» Владимир Тартаковский сообщил, что спектакли начнутся не ранее середины августа. С 1 августа коллектив лишь начнет репетиции. «Если нам дадут работать, с 1 [августа] мы работать не будем, у нас сбор труппы, нам надо дней 15 прийти в форму после такого перерыва, вспомнить все и подготовиться. А после этого, с 15–16-го числа мы можем начать играть», — сообщил он РБК.

Кинотеатры дождутся релиза «Мулан-2» для масштабного возобновления работы
Технологии и медиа
Фото: Felix Hörhager / dpa / ТАСС

Аналогичная ситуация ранее сложилась с кинотеатрами. Хотя в конце июня глава Минкультуры Ольга Любимова сообщила, что ведомство готово разрешить им начать работу 15 июля, владельцы залов заявили о неготовности к открытию. Глава Ассоциации владельцев кинотеатров Олег Березин объяснил РБК, что сейчас нет крупных премьер, которые могли бы привлечь зрителей, и более вероятно возобновление работы кинозалов в августе.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Авторы: Артем Афонский, Георгий Тадтаев
Теги: театры, культура, Москва
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