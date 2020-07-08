Большой театр и Ленком отказались открыться 1 августа

С момента официального разрешения на работу театров должно пройти несколько недель, чтобы артисты смогли перед выходом на сцену освежить забытый репертуар, пояснили руководители театров. Смущают их и введенные властями ограничения

Вид на Большой театр (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Хотя власти готовы разрешить театрам в Москве начать работу с 1 августа, часть из них пока не намерены возобновлять деятельность. В частности, об отказе начать сезон с 1 августа сообщили РБК в Большом театре и Ленкоме.

О том, что московские театры смогут открыть свои двери с 1 августа, ранее заявил спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой. Он сообщил, что для них будут действовать ограничения — в залы запретят запускать более половины обычного количества зрителей.

Окончательное решение о дате открытия театров и снятии других ограничений должны принимать региональные власти.

Директор Большого театра Владимир Урин заявил РБК, что театр не откроется 1 августа. «В связи с тем, что Большой театр собирается открываться с 15 сентября, я думаю, что к этому времени будет не 50% заполнение зала, а 100%. Поэтому я и не открываюсь в августе, потому что понимаю, что будут ограничения», — пояснил он.

Глава директорской ложи театров Москвы и руководитель театра «Ленком» Марк Варшавер в разговоре с РБК также сообщил, что его театр не готов начать работу с 1 августа. Он объяснил, что артистам нужно освоиться после долгого перерыва. «Нет, мы не готовы открываться с 1 августа. Учитывая консультации и с [главой Роспотребнадзора] Поповой Анной Юрьевной, и с нашим министром московским Кибовским Александром Владимировичем, мы планировали в августе начать репетировать все спектакли, которые уже пять месяцев не играются. Чтобы выйти на сцену и продавать билеты, надо сначала восстановить весь репертуар, который идет. У нас 18 спектаклей, которые надо пройти, это месяца даже мало. Поэтому мы с 1 августа начинаем работу над восстановлением спектаклей текущего репертуара и работу над новыми спектаклями», — рассказал РБК Варшавер.