Власти Москвы с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты

С 13 июля в Москве вновь заработают аттракционы и будут сняты ограничения в отношении кружков и секций, а с 1 августа в городе откроются кинотеатры и можно будет проводить концерты с заполненностью залов 50%

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В Москве с 1 августа откроются кинотеатры и можно будет проводить концерты. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Однако в отношении их работы действует ряд ограничений.

«Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%», — говорится в сообщении мэра.

Трибуны спортивных мероприятий с 1 августа разрешат заполнять наполовину вместо 10%.

Со следующей недели, с 13 июля, в Москве возобновят работу аттракционы и будут сняты ограничения на работу парков, культурных центров, секций и кружков, а также дискотек. Число их посетителей при этом не должно будет превышать 50% максимальной вместимости площадок.