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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы с 1 августа разрешили работу кинотеатров и концерты

С 13 июля в Москве вновь заработают аттракционы и будут сняты ограничения в отношении кружков и секций, а с 1 августа в городе откроются кинотеатры и можно будет проводить концерты с заполненностью залов 50%
Фото: Yara Nardi / Reuters
Фото: Yara Nardi / Reuters

В Москве с 1 августа откроются кинотеатры и можно будет проводить концерты. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

Однако в отношении их работы действует ряд ограничений.

«Разрешается возобновить работу театров, кинотеатров и концертных залов, в которых имеется не более 3 тыс. посадочных мест и с условием заполнения зрительного зала не более чем на 50%», — говорится в сообщении мэра.

Трибуны спортивных мероприятий с 1 августа разрешат заполнять наполовину вместо 10%.

Со следующей недели, с 13 июля, в Москве возобновят работу аттракционы и будут сняты ограничения на работу парков, культурных центров, секций и кружков, а также дискотек. Число их посетителей при этом не должно будет превышать 50% максимальной вместимости площадок.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Новый этап ослаблений, по словам Собянина, связан с тем, что «пандемия продолжает отступать». «По сравнению с максимальными уровнями начала мая количество выявляемых случаев заражения сократилось примерно в 10,7 раза. Загруженность коронавирусных стационаров уменьшилась в 3,9 раза», — сообщил он.

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На фоне эпидемии коронавируса в Москве в марте сначала запретили массовые мероприятия численностью более 5 тыс. человек, а затем собрания в помещениях численностью более 50 человек. Вслед за этим в городе закрылись кинотеатры, были отменены или перенесены спектакли и концерты.

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По данным оперативного штаба, в Москве зарегистрировано 227,3 тыс. случаев заражения коронавирусом. Общее число жертв заболевания превысило 4 тыс.

Число новых заразившихся в столице остается стабильным с начала июля. В течение девяти дней число заболевших за сутки колебалось от 568 до 685, что в целом соответствует показателям апреля.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Сергей Собянин, концерты, кинотеатры
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