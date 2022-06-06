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Курский губернатор показал последствия минометного обстрела села Тёткино

Фото:gubernator_46 / Telegram

При минометном обстреле села Тёткино в Глушковском районе Курской области никто не пострадал, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram.

Основной удар пришелся на мост. Разрушения получил двухэтажный дом на восемь квартир, посечена крыша и полностью выбиты стекла. Пострадали близлежащие хозяйственные пристройки, сгорел автомобиль. Кроме того, власти заметили повреждения на территории сахарного завода.

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Обстрел произошел в ночь на 6 июня. Под удар попало село Тёткино, которое находится в районе рядом с границей с Сумской областью Украины. После начала военной операции России власти региона не раз заявляли об обстрелах со стороны Украины.Тёткино обстреливали 17,18 и 19 мая.

Теги
Курская область обстрел Роман Старовойт
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