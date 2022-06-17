Курский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной
Село Гордеевка Курской области, которое находится возле границы с Украиной, подверглось обстрелу утром в пятницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений», — написал глава региона.
Старовойт отметил, что, по предварительным данным, в некоторых домах выбило стекла. Он также заверил, что ситуация находится под контролем пограничников и военных.
Гордеевка, которая относится к Кореневскому району, находится практически на границе с Украиной: от конца села до украинской территории менее 1 км.
В середине апреля подвергся обстрелу погранпункт возле Гордеевки. Губернатор тогда уточнял, что переход обстреляли из огнестрельного оружия со стороны Украины. Жертв и разрушений не было.
Власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах своей территории. Так, 15 июня Старовойт сообщал о попавшем под огонь пограничном пункте «Крупец». В начале июня были обстреляны мост и местные предприятия поселка Теткино Глушковского района, в конце мая была предпринята «атака противника» на окраину села Воробжа, утверждал он.
9 июня в Курской области продлили высокий уровень террористической опасности.