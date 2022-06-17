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Военная операция на Украине ,  
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Курский губернатор сообщил об обстреле села на границе с Украиной

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Гордеевка
По словам Романа Старовойта, обстрел велся из минометов. Он отметил, что в некоторых домах выбило стекла. Жертв и значительных разрушений нет
Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Село Гордеевка Курской области, которое находится возле границы с Украиной, подверглось обстрелу утром в пятницу, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня около пяти часов утра из минометов было обстреляно пограничное село Гордеевка в Кореневском районе. Огневая точка противника была быстро подавлена, пострадавших нет, обошлось и без значительных повреждений», — написал глава региона.

Старовойт отметил, что, по предварительным данным, в некоторых домах выбило стекла. Он также заверил, что ситуация находится под контролем пограничников и военных.

Гордеевка, которая относится к Кореневскому району, находится практически на границе с Украиной: от конца села до украинской территории менее 1 км.

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В середине апреля подвергся обстрелу погранпункт возле Гордеевки. Губернатор тогда уточнял, что переход обстреляли из огнестрельного оружия со стороны Украины. Жертв и разрушений не было.

Власти Курской области неоднократно сообщали об обстрелах своей территории. Так, 15 июня Старовойт сообщал о попавшем под огонь пограничном пункте «Крупец». В начале июня были обстреляны мост и местные предприятия поселка Теткино Глушковского района, в конце мая была предпринята «атака противника» на окраину села Воробжа, утверждал он.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Курская область Роман Старовойт обстрел село Украина

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