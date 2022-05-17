Глава Курской области сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 мая
EUR ЦБ: 66,36 (+0,55) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 18 мая
USD ЦБ: 63,54 (+0,1) Инвестиции, 16:00
Королева Елизавета II открыла названную в ее честь линию метро Лондона Общество, 22:26
Полянский заявил о «безоговорочной сдаче» батальона «Азов» в Мариуполе Политика, 22:16
BofA: Инвесторы снизили долю технологических акций до минимума за 16 лет Инвестиции, 22:13
Как решить проблему безответственного выгула животных ДНК-анализом Партнерский проект, 22:12
Защита Ассанжа попросила главу МВД Британии заблокировать его экстрадицию Общество, 22:03
Bank of New York перестанет оказывать услуги по российским евробондам Финансы, 21:57
«Тинькофф» обязали вернуть клиенту деньги после скандала с конвертацией Инвестиции, 21:55
Умер бывший капитан сборной Германии по баскетболу Окулая Спорт, 21:46
Глава Курской области сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины Политика, 21:44
СК заявил о планах допросить сдавшихся с «Азовстали» бойцов Политика, 21:40
Ремейк фильма о зомби, речь Зеленского. Как открылся Каннский фестиваль Стиль, 21:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 21:32
Малкин заявил о желании остаться в «Питтсбурге» до конца карьеры Спорт, 21:22
Зеленский рассказал о «долгом и насыщенном» разговоре с Макроном Политика, 21:03
Военная операция на Украине ,  
0 

Глава Курской области сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины

Роман Старовойт
Роман Старовойт (Фото: Роман Старовойт / VK)

В Курской области со стороны Украины обстреляли пограничный пункт Тёткино, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ориентировочно в 20:30, пограничный пункт Тёткино (Глушковский район), произведен обстрел со стороны сопредельной территории Украины», — сказал Старовойт.

Video

По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются, добавил губернатор.

Позже он уточнил, что под минометный обстрел попала территория сахарного завода на окраине Тёткино.

«Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных», — заверил губернатор.

Белгородский губернатор показал последствия обстрела села Солохи
Политика

Читайте на РБК Pro
Pro
Кастовость, стартапы, осторожность — что нужно знать о бизнесе в Индии
Статьи
Pro
PR госзаказчика: где кроются сложности
Инструкции
Pro x The Economist
Фото: Jeenah Moon / Getty Images Какие секреты Google и Apple прячут в отчетности
Статьи
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Статьи
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images «Внутренние предприниматели»: как раскрыть в себе потенциал инноватора
Статьи
Pro
Что ждать инвесторам от IPO создателя телешоу «Маска» и «Форт Боярд»
Статьи
Pro
Фото: Kevin Frayer / Getty Images Как работает система принятия решений на основе эмоций участников рынка
Статьи

Тёткино находится на границе с Сумской областью Украины. Утром 17 мая Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка в том же районе. В результате оказались повреждены три частных дома, автомобиль и здание школы. Губернатор отметил, что дети в пограничных районах с февраля находятся на дистанционном обучении. Также повреждена сотовая вышка.

В результате никто из жителей не пострадал, обстрел был «подавлен ответным огнем пограничников», добавил он.

Около полутора часов назад об обстреле села со стороны Украины также сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстреляли село Безымено, один житель получил легкие ранения. В селе есть разрушения, их масштабы оценивают.

Материалы к статье
Теги
Курская область погранпункты обстрел Украина граница
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Глава Курской области сообщил о сбитом на границе беспилотнике Украины
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter