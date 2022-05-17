Глава Курской области сообщил об обстреле погранпункта со стороны Украины

Роман Старовойт (Фото: Роман Старовойт / VK)

В Курской области со стороны Украины обстреляли пограничный пункт Тёткино, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня ориентировочно в 20:30, пограничный пункт Тёткино (Глушковский район), произведен обстрел со стороны сопредельной территории Украины», — сказал Старовойт.

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По предварительным данным, жертв нет, детали уточняются, добавил губернатор.

Позже он уточнил, что под минометный обстрел попала территория сахарного завода на окраине Тёткино.

«Огонь противника был подавлен ответными действиями наших пограничников и военных», — заверил губернатор.

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Тёткино находится на границе с Сумской областью Украины. Утром 17 мая Старовойт сообщил об обстреле приграничного села Алексеевка в том же районе. В результате оказались повреждены три частных дома, автомобиль и здание школы. Губернатор отметил, что дети в пограничных районах с февраля находятся на дистанционном обучении. Также повреждена сотовая вышка.

В результате никто из жителей не пострадал, обстрел был «подавлен ответным огнем пограничников», добавил он.

Около полутора часов назад об обстреле села со стороны Украины также сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, обстреляли село Безымено, один житель получил легкие ранения. В селе есть разрушения, их масштабы оценивают.