В Шереметьево пообещали решить проблемы с задержками багажа до конца июня

В Шереметьево пообещали решить проблемы с задержками багажа до конца июня

Для пассажиров, которые ожидают свой багаж более 25 минут, руководство аэропорта организовало раздачу воды и сэндвичей, а также бесплатную услугу доставки вещей по адресу. Многочасовые задержки выдачи багажа продолжаются с 1 июня

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Ситуация с задержками выдачи багажа в аэропорту Шереметьево окончательно стабилизируется к концу июня. Об этом сообщили в пресс-службе воздушного транспортного узла Москвы.

В настоящее время в Шереметьево фиксируются задержки с выдачей багажа пассажирам и его отправкой тем, кто летит через столичный аэропорт транзитными рейсами.

«Согласно предварительному прогнозу, ситуация с выдачей багажа стабилизируется к окончанию текущего месяца», — пообещали в Шереметьево.

Там также добавили, что приняли решение бесплатно раздавать воду и сэндвичи тем пассажирам, которые ждут свой багаж более 25 минут с момента постановки самолета на стоянку. В случае, если срок ожидания превышает 30 минут, а пассажир не имеет больше возможности ждать, то он может оформить бесплатную доставку своих вещей по адресу, который укажет в заявлении. В зонах выдачи будут работать дополнительные диспетчеры и супервайзеры.